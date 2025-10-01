2016年に逝去された登山家・田部井淳子さんは、女性初のエベレスト登頂を成し遂げたことで知られています。今回は、田部井さんがこれまでの出来事をエッセイとして書きまとめた著書で、2025年10月公開予定の映画「てっぺんの向こうにあなたがいる」の原案本ともなった『人生、山あり“時々”谷あり』から一部を抜粋し、再編集してお届けします。

【書影】女性初のエベレスト登頂を成し遂げた登山家・田部井淳子が綴った、笑いあり、涙ありの感動エッセイ！！！田部井淳子『人生、山あり“時々”谷あり』

* * * * * * *

どこに行くにもふたり一緒

抗がん剤治療中、夫の政伸にはずいぶん助けられました。副作用の倦怠感や手足の痺れに苦しむ私の代わりに、料理や掃除、洗濯などすべての家事をこなしてくれたのです。

これ幸いと、私は“口先女”に大変身。座ったまま「これやって」「あれ持ってきて」と指示していたら、「一つ終わってから言ってくれない？」と言われてしまいました。

今は、ふたりで一緒に出かけることが多くなり、夫婦の会話は以前よりもずっと増えています。

かといって、特に、内容の濃い会話を交わすわけではありません。話すことといえば、出汁の取り方や野菜の切り方など、細々としたことばかり。

寛大で我慢強い夫

近所の方が、畑で採れた野菜を玄関の前に置いてくださるのですが、それがそのままになっていると、私は気になってしょうがない。「新鮮なうちに茹でておかないと悪くなる」と思うから、つい細かいことに口出ししてしまいます。

「ホウレンソウは中に入れた？ 濡らした新聞紙に包んでおいて」「出汁用の昆布は沸騰させちゃいけないよ」等々……。

普通の男性なら怒り出すかもしれませんが、そこは寛大で我慢強いのがうちの夫。“七十の手習い”で、出汁の取り方を一から学んでくれました。夜のうちに昆布を水に入れ、お湯が沸騰する直前に取り出して、自分で削ったかつお節をどっさり入れます。

「かつお節を入れたら、煮立たせないで、蓋をして蒸すだけでいいんだからね」と、口を酸っぱくして言う私。政伸もメキメキ腕を上げ、今では出汁も上手にとれるようになり、多めに作って冷蔵庫に入れておくようになりました。

夫の献身に支えられて

夫がいろいろやってくれ、私は“上げ膳据え膳”の暮らしを満喫しました。

仕事や歌の稽古で、ほぼ毎日外出するのですが、帰宅して夫が沸かしてくれた湯につかり、「帰ってすぐお風呂に入れるなんて、極楽、極楽」と幸せをかみしめます。



（写真はイメージ。写真提供：Photo AC）

お風呂から上がると夫が用意してくれた料理にちょっぴり梅酒や焼酎を添えて食べ、「ゆっくりしてなよ」という夫の言葉に甘えて、足マッサージ機の前にどっかり腰を下ろします。

夫婦ふたりでいるときは、なるべく原稿は書かないようにして、テレビのサスペンスドラマなどを一緒に楽しむ。そして、眠くなると、夫が湯たんぽで温めてくれた布団に潜り込むのです。

足の痺れでつらいときは、「足、揉んでくれない？」と言って、夫にマッサージをしてもらいます。といっても、夫は3分もしないうちに寝てしまうのですが……でも、自分の思ったままを口に出してすぐに言えるというのはいいですね。

夫のおかげでほどよいリズムで暮らせている

「部屋に生花をきらさない」というのも、私が夫に頼んだことの一つです。花が部屋の中にあるだけで、気分が爽やかになり、癒されたような気分になります。

今までもそうでしたが、夫は庭の花の入れ替えや手入れにも精を出すようになり、季節の花々を楽しめるのはありがたいです。

夫は私が何を頼んでも、「よく言うよなあ」とボヤきながら、嫌な顔一つせずにやってくれるのです。そのせいか、日々の生活の中でストレスを感じることは全くありません。外ではアクティブに、家の中ではゆったりと──ほどよいリズムで暮らせているのも、夫のおかげと感謝しています。

※本稿は、『人生、山あり“時々”谷あり』（潮出版社）の一部を再編集したものです。