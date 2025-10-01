これまで150以上の水族館を巡ってきた海洋生物学者・泉貴人先生は、「現代の水族館は、学者の目から見てもものすごい価値が眠っている、まさに“学術施設の極み”である」と語ります。そこで今回は、泉先生の著書『水族館のひみつ-海洋生物学者が教える水族館のきらめき』から一部を抜粋し、水族館業界に通じるプロの目から見た、水族館のウラ話をご紹介します。

水をきれいにせよ！ 強烈な濾過機

家庭でアクアリウムを維持するとき、大事になるのは水替えだ。子どもの頃、メダカや金魚を飼っていて、水替えをサボって死なせてしまった経験がある方、いるでしょ？

しかし、家庭用の水槽と違い、一般的な水族館の水槽は水量が膨大だし、何より据え付けてあるから、いちいち水を抜いて……という水替えが難しい。そのため、多くの水槽には、水を抜かなくても綺麗にできる専用の装置がついている。これを、「濾過機」という。

濾過というのは、端的に言うと、水の中の汚れをこし取って、水を綺麗にすること。ほら、化学の実験でロートに張り付けて液体を綺麗にした「濾紙」というのがあったでしょ？ あんなイメージだ。濾過機の中には、ウールマット、サンゴ砂、陶器のリングなど、たくさんの構造物（濾材）が何重にも敷かれ、まず物理的に水を綺麗にする。

また、水族館の濾過機には、もう一つの重要な機能がある。汚い話だが、皆さんが用を足すように、魚や無脊椎動物も尿や糞の排泄をする。特に尿は液体だから、物理的な濾過では綺麗にできないはずだよね？ しかし、こんな汚いものがどんどんたまったら、生き物の体に良いわけがない。

幸い、濾過機はこれすらも綺麗にできる。理由は、濾材に棲みついたバクテリア、いわゆる細菌類だ。こいつらの付着する濾材を通過する間に、有害な物質は化学的に分解されるのだ！

（正確に言うと、排泄されたアンモニアが亜硝酸菌、そして硝酸菌というバクテリアによって分解され……というメカニズムがあるのだが、詳しく説明すると化学の話となり、一つ章が立つほどなので割愛する）

これら二つの機能を持った濾過機が、バックヤードに無数にあり、24時間うなりを上げている。そして時に、濾過機はそのキャパシティによって、複数の水槽を同時に受け持っていることもある。これを集合濾過といい、集合水槽（※）でよく見られる形式である。

※たくさんの種類の小動物を展示するのに特化した水槽のこと

迷路のような配管――覚えるだけでも一苦労

水族館の水槽の裏側にあるものを、もう少しだけ見ていこう。

まずは、複雑に張り巡らされた配管である。水族館は先述のように水を濾過・循環させて管理するのだが、当然それにも限界があり、ある程度は自然下から運んできた新鮮な水を加えてやらなければならない。

ここでは、多数派である海の生き物の水族館についてみてみよう＊。

天然の海水は、近くの海から直接吸入して汲み上げるパターン（主に近くの海が比較的綺麗な場合）と、遠くの海からタンカーのようなもので運んでくる場合（近くの海が汚いか、もしくはそもそも水族館自体が海沿いにない場合）がある。後者の場合は、海水を貯蔵しておく巨大なタンクが必要だ。また、時には人工海水という、工業的に成分を似せてつくった海水の素を真水に溶かして使う水族館もある。

＊ちなみに、淡水の水族館でも、ただ水道水を入れればいいというわけではない。日本の水道水は飲用に適するよう、塩素成分（いわゆる「カルキ」）などが配合されているからだ。中和するか、もしくは海水と同じように自然下から運搬してくるかである。

どちらにせよ、これらの新鮮な水が、持続的に水槽に注入されている。しかし、それだけでは水が増え、いずれ溢れてしまうから、逆に水を捨てる機構も必要だ。ゆえに、汚れた水の一部が、濾過の系列から外れて捨てられることになる。

まとめると、水槽の裏側には基本的に、水を注入する管、濾過槽につながる管、そして不要な水を捨てる管がある。さらには予備水槽にも同じ仕掛けがあったり、水槽同士で管がつながっていたり……となるので、最終的に一目ではどこにつながっているのかも分からない、迷路のような摩訶不思議な配管が形成されるのだ。

歴史の長い水族館ほど、この大量の配管はバリアフリーの対極のような配置になっていて、バックヤードで頭をぶつけるのは通過儀礼である。筆者の場合、たんこぶをつくるのは日常茶飯事、恥ずかしながらつなぎ目のボルト部分に頭をぶつけて流血したこともある（スタッフさんに心配をかけたくないので、必死で止血した）。

ライティングの極意

また、水槽の設備としてもう一つ、ライトを忘れてはならない。

水槽の上部には、一般的に強烈な光源がぶら下がっている。アクアリウムに使われるような小さな水槽なら蛍光灯や普通のＬＥＤライトで事足りるが、水族館の設置型の水槽ともなると、もっと強力なＬＥＤライトや、グラウンドの投光器に使われるようなメタルハライドランプ（通称メタハラ）が使われる。水の中は空気中より光がずっと散乱するので、小さめの水槽にもかなり強烈な光を使わないと、底まで明るくならないのだ。



（写真はイメージ。写真提供：Photo AC）

ただし、どんな水槽にも思考停止でメタハラを使えばいいわけじゃないのだ。例えば、

・水草やサンゴの水槽:光合成に必要＊なので、メタハラのような強力なものを多数据え付けて、全体を明るくする。

・魚を飼う大水槽:手前を明るく、後ろを暗くしたり、あえて壁に光を当てないようにしたりすることで、実際以上の奥行きを演出する。そして擬岩（※）により、暗いところを好む生き物のために陰をつくる。

・クラゲの水槽:背後を暗くした状態で、サーチライトのように水槽の一部を明るくして、クラゲの稜線（輪郭）をくっきりと映し出す。

・深海魚の水槽:光は大敵なので、客がギリギリ見える程度の弱い光を使う。園館によっては、深海生物の眼には見ることができない赤い光を使っているところもある。

こんな感じで、ライティングも使い分けるのだ。

＊サンゴは動物の仲間であるにもかかわらず、光合成のための強い光が必要。何で？ と思った方は鋭い。実は、サンゴは動物でありながら、体内に「褐虫藻」という藻の仲間を飼っていて、光合成でつくった栄養を分けてもらっているのです。だから、自然下では強い光の当たる、綺麗な浅い海にしか棲めないんだよね。

※人の手で精巧につくられた偽物の岩のこと

“ゲーミング水槽”の裏側

また、特殊な例として、クラゲや金魚の水槽を、色のついたＬＥＤで派手に照らしている水族館がある。赤、青、緑など、七色の光を刻々と変化させ、幻想的な空間を演出するのだ。

俗に我々マニアはこれを（派手な光を放つゲーミングパソコンになぞらえて）“ゲーミング水槽”と呼ぶ。あくまでこれはエンタメ的であり、生き物の健康に与える影響は正直「？」だが、話題性のためには仕方がないのであろう。この手のものが今後、増えていくだろうな。

なお、水族館は基本的にお客さんのいる館内が暗く、水槽の中がそれより明るくなるようにつくられている。足元が見えにくく不便に思うかもしれないが、これにはちゃんと理由があるのだ。

ガラスというものは、暗い側から明るい側はよく見え、その逆は見えにくい。ほら、昼間は窓の外がよく見えるけど、夜は窓に自分が映るでしょ？ そのイメージだ。

これを水族館に置き換えると、観客側からは魚がよく見えるが、魚の側からは観客が見えにくくなっている。魚は比較的眼のいい生き物だから、ひっきりなしに人間が通ると、特に臆病な子はストレスを感じるらしい。それを室内を暗くすることで緩和し、なおかつ客の方は生き物がよく見えるってわけ。実に理にかなっているよね。

