「屈辱の敗北」アトレティコに１−５で敗れたフランクフルトに独メディアが怒り！「守備は荒廃している」「クロス対応はひどいものだ」【CL】
堂安律を擁するフランクフルトは現地９月30日、チャンピオンズリーグのリーグフェーズ第２節でアトレティコ・マドリーと敵地で対戦した。
堂安が右サイドハーフで先発したフランクフルトは開始わずか４分で先制点を奪われると、33分にもCKからロビン・ル・ノルマンに押し込まれて追加点を献上。さらに45＋１分にもアントワーヌ・グリーズマンにゴールを許して前半だけで３点のビハインドを負う。
後半に入って57分には、ヨナタン・ブルカルトの得点で１点を返したものの、70分と82分に失点。１−５の大敗を喫した。
この結果を受けて、ドイツメディア『SPORTSCHAU』は、「混乱した守備。アトレティコに屈辱の敗北」との見出しで報道。「守備の弱さを露呈し、大敗を喫した。フランクフルトのディフェンスは荒廃している。クロスの対応はひどいものだ」と批判する。
また『transfermarkt』が「アトレティコがフランクフルトに教訓を与えた」と伝えれば、『SPOX』も「ひどい敗北だ」と落胆している。
大敗を喫したフランクフルトは次節、10月22日に遠藤航が所属するリバプールと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」TOP20を一挙紹介
堂安が右サイドハーフで先発したフランクフルトは開始わずか４分で先制点を奪われると、33分にもCKからロビン・ル・ノルマンに押し込まれて追加点を献上。さらに45＋１分にもアントワーヌ・グリーズマンにゴールを許して前半だけで３点のビハインドを負う。
この結果を受けて、ドイツメディア『SPORTSCHAU』は、「混乱した守備。アトレティコに屈辱の敗北」との見出しで報道。「守備の弱さを露呈し、大敗を喫した。フランクフルトのディフェンスは荒廃している。クロスの対応はひどいものだ」と批判する。
また『transfermarkt』が「アトレティコがフランクフルトに教訓を与えた」と伝えれば、『SPOX』も「ひどい敗北だ」と落胆している。
大敗を喫したフランクフルトは次節、10月22日に遠藤航が所属するリバプールと相まみえる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」TOP20を一挙紹介