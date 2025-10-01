歌舞伎俳優の尾上右近さん（33）が、東京・銀座の歌舞伎座ギャラリー・歌舞伎座ホールで開催される「特別展 This is KABUKI 体験！『義経千本桜』が誘う歌舞伎の世界」（10月1日〜11月16日）の特別展内覧会に登場し、魅力を語りました。

今回の特別展は、松竹創業百三十年「錦秋十月大歌舞伎」通し狂言『義経千本桜』（10月1日初日〜21日千穐楽）を通して、歌舞伎の歴史がわかるパネルや、実際に舞台で使用されている大道具・衣装・小道具などを体験型展示で紹介。観劇とあわせて『義経千本桜』の世界が堪能できるイベントです。

開催を前に一足先に会場を回った右近さんは「間近に見て衣装や小道具、カツラ、そういうものから演目の香りがしますので。例えば、僕もふん装をしてお稽古した時にようやくその役になれたような気になったりするので、出来上がった舞台に立ってようやくこの演目を自分が勤めるんだと強く実感できたりするので。形とか様式とか、古典として受け継がれてきたものの中に自分が入っていくっていうところに歌舞伎の魅力と力強さを感じます」と明かしました。

続けて「ただ力強いだけじゃなくて、華やかだったりとか、柔らかさだったりとか、日本人ならではの情緒だったりとか。本当に歌舞伎の魅力って一口で言えない多面性のある伝統芸能だと歌舞伎に対して思います。その香りというものを間近でこの世界観にひたりながら感じることができる空間」と語りました。

また、右近さんは通し狂言『義経千本桜』の公演で、Aプロ『吉野山』で清元の立唄を清元栄寿太夫として勤め、Bプロでは『鳥居前』、『吉野山』、『川連法眼館』の狐忠信を勤め、“役者と立唄”二刀流として出演します。

演目について右近さんは「自分自身が『義経千本桜』の魅力、憧れというものの中で育ってきた僕が、人生で初めて見た舞台が『義経千本桜』の『吉野山』の場面だったんですね。自分が憧れてきたものに自分自身がなって、今度はみなさんに憧れてもらう立場になったことを実感しています。この循環こそが歌舞伎の世界。紡がれてきたものの中に、その循環の中にいる、それこそが歌舞伎だと思っています」と語りました。