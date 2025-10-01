◆米大リーグ・ワイルドカードシーズ第１戦 カブス３―１パドレス（３０日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）

カブスの鈴木誠也外野手が３０日（日本時間１０月１日）、渡米４年目で初のポストシーズンゲームとなる、本拠でのパドレスとのワイルドカードシリーズ第１戦、「５番・右翼」でスタメン出場し、５回に同点アーチを放つなど初戦勝利に大貢献した。

４回まで打線が１安打に抑えられていた５回だった。第１打席は変化球で泳がされて中飛に終わっていたが、この打席は右腕ピベッタのカウント２―１からの内角直球、９４・５マイル（約１５２キロ）を中堅左に会心の一打。角度２０度というライナーで打球速度も１１２・２マイル（約１８１キロ）、飛距離も４２４フィート（約１２９メートル）の完璧アーチとなってスタンドに吸いこまれた。

鈴木は地元リグレーフィールドが大歓声に包まれる中ダイヤモンドを一周。二塁を回って右手を挙げ、本塁を踏んだ際にはスタンドに向かって高々と左手を挙げてファンに応えた。

直後にケリーも左中間に２者連続アーチで一気に逆転。８回にもホーナーの中犠飛で１点を追加。チームは先発ボイドを５回途中で交代させて、その後はリリーフ陣の小刻みな継投で接戦を逃げきった。

鈴木は現地２５日のメッツ戦で３９試合ぶりとなる２８、２９号を放つと最終戦まで自身初の４試合連続計５本の本塁打を放っており、レギュラーシーズンから通算すると５試合連続アーチ。出場初戦に本塁打を打った日本人打者は昨年の大谷翔平に次いで２人目となる。