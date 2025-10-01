【シカゴ＝平沢祐】米大リーグは９月３０日、ワイルドカード（ＷＣ）シリーズが開幕し、ナ・リーグはカブス（中地区２位）が３―１でパドレス（西２位）を退けた。

カブスの鈴木は５番右翼で出場し、五回に同点ソロ本塁打を放って３打数１安打１打点だった。

ア・リーグではタイガース（中２位）が２―１でガーディアンズ（中１位）に先勝した。

カブスの鈴木が初のプレーオフでいきなりアーチをかけた。１点を追う五回、パドレスの右腕ピベッタが投じた内寄りの９４・５マイル（約１５２キロ）を捉え、同点の中越えソロ。客席からは地鳴りのような歓声が上がった。これでレギュラーシーズンから５試合連続アーチだ。

２０２０年以来のポストシーズンに臨むカブス。力みもあったか、打線は四回まで安打１本に抑えられていた。反撃の糸口をつかめずにいた中、鈴木が流れをガラッと変える価値ある一発。後ろを打つケリーも左中間席へのソロで続き、逆転に成功した。

本拠地「リグリー・フィールド」でのプレーオフを「たくさんのファンが入ってくれてすごい声援、勇気をくれる。すごく楽しみ」と語っていた鈴木。心待ちにしていた舞台で最高の輝きを放った。