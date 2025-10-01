ガラタサライvsリバプール 試合記録
【欧州CLリーグフェーズ第2節】(トルコ・テレコム・アリーナ)
ガラタサライ 1-0(前半1-0)リバプール
<得点者>
[ガ]ビクター・オシメン(16分)
<警告>
[ガ]マリオ・レミナ(36分)、A. Bardakcı(61分)、イスマイル・ヤコブス(76分)、マウロ・イカルディ(76分)、U. Çakır(88分)
[リ]ライアン・フラーフェンベルフ(45分+3)、コナー・ブラッドリー(73分)、カーティス・ジョーンズ(90分+1)
観衆:50,651人
└リバプール、CL落として公式戦2連敗!! サラーら温存起用も敵地トルコで完封負け、アリソン&エキティケ負傷交代も追い討ち
