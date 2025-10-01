【欧州CLリーグフェーズ第2節】(スタンフォード ブリッジ)

チェルシー 1-0(前半1-0)ベンフィカ

<得点者>

[チ]オウンゴール(18分)

<退場>

[チ]ジョアン・ペドロ(90分+6)

<警告>

[チ]エンソ・フェルナンデス(45分+1)、ファクンド・ブオナノッテ(46分)、ジョアン・ペドロ2(62分、90分+6)

[ベ]エンソ・バレネチェア(34分)、リカルド リオス(49分)、フレデリク・アウルスネス(63分)、ニコラス・オタメンディ(83分)、トマス アラウージョ(88分)、ジョゼ・モウリーニョ(90分+3)

観衆:38,636人