チェルシーvsベンフィカ 試合記録
【欧州CLリーグフェーズ第2節】(スタンフォード ブリッジ)
チェルシー 1-0(前半1-0)ベンフィカ
<得点者>
[チ]オウンゴール(18分)
<退場>
[チ]ジョアン・ペドロ(90分+6)
<警告>
[チ]エンソ・フェルナンデス(45分+1)、ファクンド・ブオナノッテ(46分)、ジョアン・ペドロ2(62分、90分+6)
[ベ]エンソ・バレネチェア(34分)、リカルド リオス(49分)、フレデリク・アウルスネス(63分)、ニコラス・オタメンディ(83分)、トマス アラウージョ(88分)、ジョゼ・モウリーニョ(90分+3)
観衆:38,636人
