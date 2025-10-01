A・マドリーvsフランクフルト 試合記録
【欧州CLリーグフェーズ第2節】(ワンダ・メトロポリターノ)
A・マドリー 5-1(前半3-0)フランクフルト
<得点者>
[A]ジャコモ・ラスパドーリ(4分)、ロビン・ル・ノルマン(33分)、アントワーヌ・グリーズマン(45分+1)、ジュリアーノ・シメオネ(70分)、フリアン・アルバレス(82分)
[フ]ヨナタン・ブルカルト(57分)
<警告>
[A]クレマン・ラングレ(14分)
[フ]ナサニエル・ブラウン(41分)
観衆:59,401人
└堂安律スタメンのフランクフルト、敵地でアトレティコに1-5の大敗…今季CL初黒星で連勝を逃す
A・マドリー 5-1(前半3-0)フランクフルト
<得点者>
[A]ジャコモ・ラスパドーリ(4分)、ロビン・ル・ノルマン(33分)、アントワーヌ・グリーズマン(45分+1)、ジュリアーノ・シメオネ(70分)、フリアン・アルバレス(82分)
[フ]ヨナタン・ブルカルト(57分)
<警告>
[A]クレマン・ラングレ(14分)
[フ]ナサニエル・ブラウン(41分)
観衆:59,401人
└堂安律スタメンのフランクフルト、敵地でアトレティコに1-5の大敗…今季CL初黒星で連勝を逃す