堂安律スタメンのフランクフルト、敵地でアトレティコに1-5の大敗…今季CL初黒星で連勝を逃す
[9.30 欧州CL第2節 A・マドリー 5-1 フランクフルト]
UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)のリーグフェーズ第2節が9月30日に行われ、MF堂安律が所属するフランクフルト(ドイツ)は敵地でアトレティコ・マドリー(スペイン)に1-5で敗れた。堂安は右サイドハーフで先発出場。後半29分までプレーした。フランクフルトの次節は10月22日に開催され、ホームでリバプール(イングランド)と激突。A・マドリーは同21日にアウェーでアーセナル(イングランド)と対戦する。
アトレティコはディエゴ・シメオネ監督が前節リバプール戦(●2-3)の退席処分でベンチ入り停止となる中、前半4分に先制。ペナルティエリア右のMFジュリアーノ・シメオネからのパスが中央へこぼれ、マークを外したMFジャコモ・ラスパドーリが左足で押し込んだ。
さらに前半33分、右CKからキッカーのFWフリアン・アルバレスが右足で速いクロスを供給。ファーへ流れたボールをDFロビン・ル・ノルマンが左足で蹴り込んだ。
前半アディショナルタイム1分には、カウンターからアルバレスがペナルティエリア左に切れ込み、マイナスにパス。FWアントワーヌ・グリーズマンが左足で決め、3-0とリードを広げた。
一方、フランクフルトは後半12分に隙を突いて1点を返す。ペナルティエリア左へのロングパスに走り込んだMFアンスガー・クナウフがワンタッチで折り返し、FWヨナタン・ブルカルトが左足でシュート。DFマルコス・ジョレンテに当たってネットが揺れた。
しかし、アトレティコは主導権を渡さない。後半25分、右CKからアルバレスがクロスを入れ、ニアのG・シメオネがヘディングで叩き込んだ。
後半37分にはグリーズマンが獲得したPKをアルバレスが決め、チーム5点目を奪取。そのまま5-1で試合を終えたアトレティコが今大会初白星を挙げた。
フランクフルトは第1節ガラタサライ戦(○5-1)の快勝から一転し、大量失点での敗戦。今大会初黒星で連勝を逃した。
