板倉滉はフル出場も…アヤックス、敵地でマルセイユに4失点完敗で欧州CL2連敗
[9.30 欧州CLリーグフェーズ第1節 マルセイユ 4-0 アヤックス]
UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)は30日、リーグフェーズ第2節1日目を開催。日本代表DF板倉滉が所属するアヤックス(オランダ)はマルセイユ(フランス)のホームに乗り込み、0-4の完敗を喫した。
17日に開催された第1節でアヤックスはホームでインテル(イタリア)に0-2で敗れた。初勝利を目指すマルセイユ戦で板倉は4バックの右CBの位置に入り、欧州CL2試合連続で先発出場を果たした。
試合開始早々の6分に試合を動かしたのはホームのマルセイユだった。DFナイフ・アゲルドが打ち込んだ縦パスに対し、板倉のマークを外したFWピエール・エメリク・オーバメヤンがワンタッチでアヤックス最終ライン裏に通す。抜け出したMFイゴール・パイシャオンがPA手前まで持ち込むと、右足のシュートでネットを揺らしてスコアを1-0とした。
さらに12分にはMFデイビィ・クラーセンのパスをMFアーサー・フェルメーレンが高い位置でがカットすると、こぼれ球を拾ったパイシャオンがPA外から豪快に蹴り込み、マルセイユがリードを2点差に広げる。
攻撃の手を緩めないマルセイユは26分、FWステーフェン・ベルハイスのパスミス拾ったオーバメヤンがスルーパスを供給。抜け出したFWメイソン・グリーンウッドが左足のシュートでゴールを陥れ、前半だけでリードは3点差となった。
3-0のまま後半を迎えると7分にゴールを奪取したのは、またもやマルセイユ。鮮やかなカウンターを発動させると、最後はパイシャオンのパスを受けたオーバメヤンが右足で決め、チーム4点目を記録した。
その後、マルセイユに追加点こそ生まれなかったものの、アヤックスの反撃を許さずに逃げ切って4-0の完封勝利で初白星を獲得。一方、板倉がフル出場を果たしたアヤックスは2試合連続完封負けを喫することとなった。
第3節は10月21日、22日に開催され、アヤックスはチェルシー(イングランド)、マルセイユはスポルティング(ポルトガル)のホームに乗り込む。
UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)は30日、リーグフェーズ第2節1日目を開催。日本代表DF板倉滉が所属するアヤックス(オランダ)はマルセイユ(フランス)のホームに乗り込み、0-4の完敗を喫した。
17日に開催された第1節でアヤックスはホームでインテル(イタリア)に0-2で敗れた。初勝利を目指すマルセイユ戦で板倉は4バックの右CBの位置に入り、欧州CL2試合連続で先発出場を果たした。
さらに12分にはMFデイビィ・クラーセンのパスをMFアーサー・フェルメーレンが高い位置でがカットすると、こぼれ球を拾ったパイシャオンがPA外から豪快に蹴り込み、マルセイユがリードを2点差に広げる。
攻撃の手を緩めないマルセイユは26分、FWステーフェン・ベルハイスのパスミス拾ったオーバメヤンがスルーパスを供給。抜け出したFWメイソン・グリーンウッドが左足のシュートでゴールを陥れ、前半だけでリードは3点差となった。
3-0のまま後半を迎えると7分にゴールを奪取したのは、またもやマルセイユ。鮮やかなカウンターを発動させると、最後はパイシャオンのパスを受けたオーバメヤンが右足で決め、チーム4点目を記録した。
その後、マルセイユに追加点こそ生まれなかったものの、アヤックスの反撃を許さずに逃げ切って4-0の完封勝利で初白星を獲得。一方、板倉がフル出場を果たしたアヤックスは2試合連続完封負けを喫することとなった。
第3節は10月21日、22日に開催され、アヤックスはチェルシー(イングランド)、マルセイユはスポルティング(ポルトガル)のホームに乗り込む。