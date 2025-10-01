2025年10月8日（水）スタートの日本テレビ系水曜ドラマ（水曜よる10時〜11時放送/初回放送はよる10時〜10時54分）「ESCAPE それは誘拐のはずだった」。

桜田ひよりと佐野勇斗がＷ主演を務め、完全オリジナル脚本で描く“予測不能な逃亡劇”。人質・八神結以と誘拐犯・林田大介の二人が逃避行を始めたことで、「それは誘拐のはずだった」のサブタイトルが示すように、思わぬ事態に巻き込まれていく。張り巡らされる包囲網と迫りくる数々の追っ手。二人は一体何から逃げ、どこに辿り着くのか!? 心震わすヒューマンサスペンスドラマ。本作に、加藤千尋と郄塚大夢（INI）が出演！

9月4日（木）に突如開設のYouTubeチャンネル「まぁみぃチャンネル」。これまで「みたらし団子100本食べてみた」や「最強スムージー作ってみた」など、さながら立ち上げ初期の新人YouTuberのような手作り感のあふれる動画が定期的に投稿され、現在動画は5本。

コメント欄では様々な憶測を呼んでいたまさに“謎”のチャンネル。実はこのチャンネルは、「ESCAPE それは誘拐のはずだった」の劇用アカウント！「まぁみぃチャンネル」と同じ仲良し従姉弟インフルエンサー役として、ドラマにも加藤と郄塚が登場する。

本日の出演情報解禁に合わせて、このあと18時に「まぁみぃチャンネル」では新作動画を公開！

「まぁみぃチャンネル」URL：https://www.youtube.com/@masakitomisaki

■仲良し従姉弟インフルエンサー たまたま誘拐事件に居合わせ…

まぁこと大西真咲（おおにしまさき／26）役を演じる加藤は、2015年より楽器を持たないパンクバンド・BISHのメンバー、セントチヒロ・チッチとして活動。グループ解散後はCENTとしてソロアーティスト活動を継続すると同時に、俳優としても活動を開始。「肝臓を奪われた妻」（日本テレビ系／2024年4〜6月）で連続ドラマ初出演を果たし、先日SP版を放送した「放課後カルテ」（日本テレビ系／2024年10〜12月）では小児科に勤める看護師を演じた。

みぃこと大西岬（おおにしみさき／25）役を演じる郄塚は、グローバルボーイズグループ・INIのメンバー。6月にリリースした3RD ALBUM『THE ORIGIN』は自身最高の初週で45万枚を売り上げ、ハーフミリオンを突破。9月にはグループ初となるバンテリンドーム ナゴヤ3DAYS公演を開催。11月19日にNEW SINGLEをリリース予定。音楽活動にとどまることなくドラマ、声優、そしてラジオ「SCHOOL OF LOCK!」（TOKYO FM）内の「INI LOCKS!」ではパーソナリティを務めるなど多岐に渡り多彩な才能を発揮。直近のドラマ出演作は「北くんがかわいすぎて手に余るので、3人でシェアすることにしました。」（フジテレビ系／2025年7〜9月）で、偶然にも加藤と同じく看護師役を演じていた。日本テレビ系ドラマには今作が初出演となる。

「ESCAPE それは誘拐のはずだった」で2人が演じる「まぁみぃ」は、ドラマの中では「たまたま誘拐事件に居合わせ、事件を利用することで登録者数が激増。世間を騒がす人気インフルエンサーになっていく…」という設定だが、実際の「まぁみぃチャンネル」は果たしてどうなるのか？ドラマと合わせてお楽しみに！

■キャラクター紹介

※大西真咲（おおにしまさき／26）：加藤千尋

いとこの岬と共に「まぁみぃチャンネル」で動画投稿をする配信者。何気なしに始めた配信チャンネルだったが、誘拐事件を追うことで一躍有名になっていく。

※大西岬（おおにしみさき／25）：郄塚大夢（INI）

「まぁみぃチャンネル」の編集担当。私生活でも真咲の面倒を見ている優しい弟分。偶然誘拐事件に立ち会ったことから、この事件を追いかけるようになる。

■キャスト勢揃いの最新映像＆初回あらすじを本日公開！

本作のキャストが勢揃いし、劇中シーンを盛り込んだ60秒のロングPR映像をこのあと昼12時に公開！

動画URL：https://youtu.be/W6ye4PvvAWU

この映像は、TVer番組ページ、日テレドラマ公式YouTubeチャンネル、ドラマ公式ホームページ等で視聴が可能。本日は、初回のあらすじも公開！

■初回あらすじ

日本有数の大企業・八神製薬の社長令嬢・八神結以（桜田ひより）の20歳のバースデーパーティーが、都内のホテルで盛大に開かれている。母を早くに亡くし、父である八神製薬2代目社長・八神慶志（北村一輝）のもとで大切に育てられてきた結以。少女の面影を残しながらも、集まった政財界の重鎮らを前に堂々と壇上に立った結以は、自ら発案した『給付型奨学金プログラム』の設立を発表。結以の気構えと気品あふれるたたずまいに、列席者からは賞賛の声と惜しみない拍手が送られる。

父の慶志はその姿を祝福し、この日のために準備していた結以の生まれ年に作られたワインを振る舞う。パーティー終了直後、結以は慶志の秘書で目付け係でもある万代詩乃（ファーストサマーウイカ）に付き添われてホテルの控室に戻る…緊張が解け、一息ついた瞬間…事件が起こった！結以の部屋に潜んでいた清掃員に扮した2人の男が襲い掛かり、抵抗空しくスタンガンを当てられ、誘拐されてしまった!!

誘拐犯は、結以とは正反対の、日の当たらない世界を生きてきた林田大介（佐野勇斗）。仲間の山口健二（結木滉星）と共に結以を寝袋に隠すとランドリーカートに入れ、主犯格の斎藤丈治（飯田基祐）が用意した車でホテルを去る。

一方、結以の控室に食事を運んだ万代はその異変に気付き、即座に慶志に連絡。彼女の手元にはなぜか結以の位置を示すGPSが表示されており、その移動速度から車で連れ去られたことを察知したのだ。誘拐疑惑の知らせを受けた慶志は思うところがあり、パーティーに参加していた結以の叔母である霧生京（富田靖子）に電話をかける。嘘の忘れ物の話から京の所在を探る慶志。京はそんな電話を隣にいた夫の霧生忍（神尾佑）と共に訝しむ。

慶志と京の間にはパーティーの時からただならぬ空気感が漂っていた。それには八神製薬の“血”が深く関わっている。八神製薬の本来の血筋は創業者で故人の八神恭一（間宮啓行）の娘である京だったが、慶志は恭一に認められ養子縁組をする形で会社を継いだ後継者だったのだ…そんな慶志の元に、秘書の藤颯太（田中俊介）から『八神結以を返してほしければ今日の18時までに3億円用意しろ』と身代金の要求が届いたことが知らされる。

誘拐された結以は、犯人グループによって山間の空き家に運ばれ手錠で拘束されていた。山口は身代金の受け渡し場所に向かって車で出発。目を覚ました結以は「お金が必要なんですか？もし力になれることがあれば……」と犯人たちへの説得を試みるが、斎藤はその言葉を遮り「金じゃない。あんたの父親を苦しめたいだけだ」と返す。その答えに驚きを隠せない結以。

その頃、空き家の表にはGPSを追跡してきた万代とセキュリティーガードたちが到着。結以を救うべく突入を開始！不意の出来事に慌てる誘拐犯グループ！斎藤は大介に結以を連れて逃亡することを指示した直後、持病の心臓の発作が起きて倒れてしまう。

手錠でつながれたまま車に乗り込む結以と大介。誘拐計画は急きょ中止に…！今さら後戻りできない大介…。結以もまた、人には決して言えない秘密を抱えていて…。“絶望”から逃れようとする2人は、そのまま逃亡を開始！運命にあらがうように、2人は行く当てもなく自由を求めて走り出す！

計画が失敗したのは大介の裏切りだと勘違いして憤る山口、結以が拘束された空き屋に偶然居合わせた従姉弟インフルエンサー・大西真咲（加藤千尋）と大西岬（郄塚大夢）、大介と過去に因縁のある少年捜査課の刑事・小宮山拓（松尾諭）、近くを通る警察車両のサイレンに不敵な笑みを浮かべる謎の女（志田未来）、以前より八神製薬を嗅ぎまわっている週刊誌記者・白木広太（山口馬木也）…。さらに、結以と大介の行く手を阻もうとする者たちが、それぞれに動き始める!!

生まれも育ちも正反対、出会うはずのなかった結以と大介。けれどこのめぐり合わせが、2人に関わる人々の運命を変える事になる…！現実を変えようと抗う逃亡の果てに、2人を待ち受ける運命とは――!?

■番組概要

「ESCAPE それは誘拐のはずだった」

2025年10月8日スタート 毎週水曜よる10時〜11時

※初回放送はよる10時〜10時54分

【キャスト】

桜田ひより、佐野勇斗（W主演）

ファーストサマーウイカ 結木滉星 加藤千尋 郄塚大夢（INI）

／志田未来／ 松尾諭 山口馬木也 富田靖子 北村一輝 ほか

【脚本】ひかわかよ

【音楽】桶狭間ありさ

【主題歌】家入レオ「Mirror feat.斎藤宏介」（ビクターエンタテインメント）

【チーフプロデューサー】荻野哲弘

【プロデューサー】秋元孝之、明石広人

【演出】小室直子、長沼誠 ほか

【制作協力】オフィスクレッシェンド

【製作著作】日本テレビ

