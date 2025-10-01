10月6日（月）24:29スタート 日本テレビ系でのtimelesz初レギュラー冠番組「timeleszファミリア」（「月曜プラチナイト」枠内 毎週月曜よる24時29分〜24時54分放送）。レギュラー放送開始前日の10月5日（日）22:30〜23:25には初回スペシャルを放送。2夜連続で“timelesz祭り”！timeleszが日本テレビの夜を彩る。

2夜連続放送を控え、「timeleszファミリア」が、東急プラザ表参道「オモカド」をジャック！期間は本日10月1日（水）から10月4日（土）の4日間。

イメージカラーは「エメラルドグリーン」。先日のtimelesz初ライブツアーでお披露目したtimeleszの「ライブ用マイク」と同じ色で、グループとして初めてミュージックビデオを撮影した“思い出の地”ハワイの海の色を表現しており「番組もtimeleszも一緒にここから大きく飛躍していく」という“未来への誓い・想い”を込めた。そして、番組名の「ファミリア」に込めた、“親しみ” “身近”といったtimelesz8人が持つ空気感を投影したソファーのビジュアルも「オモカド」に掲出される。

