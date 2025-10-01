本日10月1日（水）よる9時 日本テレビ系で放送の「上田と女が吠える夜」は、たまったストレスとお金事情を一挙放出！「秋の愚痴祭り＆お金の使い方がうまい女＆ヘタな女」2時間SP。

「愚痴祭り」ブロックでは間宮祥太朗をSPゲストに迎え、安藤なつ（メイプル超合金）、いとうあさこ、江村美咲、大久保佳代子、小林幸子、野々村友紀子、信子（ぱーてぃーちゃん）、HITOMI（SAY MY NAME）、ファーストサマーウイカ、LiLiCoが、秋への季節の変わり目に、吐き出さずにはいられないイライラを大放出！

◆「俺、違うよね？」間宮祥太朗が人違いに思わず…!?

間宮は「イライラすることはあまりない」と言いつつ、雑誌の撮影現場でイライラしてしまった過去を告白。「WEST.のシゲ（重岡大毅）と共演した時、アイドル誌の撮影ってすごく動いて撮るのがベースにあるらしいんですけど、俺はカメラマンに言われないと動かない。ずっと微動だにせず撮影してたら…」まさかの展開に、さすがの間宮も困惑!?

また、街で他の有名人と間違われ困ってしまったことも。「『違います』って言っても信じてくれなくて。歩きながらずっと話しかけてくるんですよ。連れの友達もいたので、『俺、違うよね？』って」間宮が間違えられた人物とは一体…？

小林は「ずっと前ですけど、週刊誌に『小林幸子は通帳の残高80万』って書いてあって…。誰がそんなこと分かるの!?」とデタラメな記事に不満爆発。さらに、突然かかってきたオレオレ詐欺の電話を、機転を利かせて撃退！その方法とは…？

元IZ*ONEで現在はガールズグループSAY MY NAMEのメンバー・HITOMIは、韓国を拠点に活動。「韓国はデリバリーが発達して大体10分15分で来ることが多いので、日本で30分以上かかったりすると、ちょっとモヤモヤする」。また、グループ8人で共同生活をしているHITOMIは、最年長でリーダーゆえの苦労も…「一番大変なのが、朝起こすこと。7人いるのでなかなか起きてくれなくて、仕事に遅れちゃったこともあって…」イラッとしたHITOMIがある秘策を打ち出すと、「みんな起きるようになった」という。メンバーの意識を変えた秘策とは？

LiLiCoは、芸能界の「間もなく」の使い方に異を唱える。「『間もなく』って、私の中では待てて30秒。でも番組とかでスタッフが『間もなく回します』って言ってから、ずっと回らない」という主張に上田晋也たちの反応は…？さらに、インタビュー記事で笑顔の写真を使われることが多いLiLiCo。その秘密を明かすと、スタジオは「その（LiLiCoの）顔見る！」と大盛り上がり！

◆フェンシング・江村美咲がネットの書き込みに落ち込んで…

パリ五輪フェンシング銅メダリスト・江村は、街の女性の「勝手に見た目を審査してくるヤツにモヤモヤする」に共感。「私もネットニュースで『美人フェンサー』みたいに書いてもらって、それは大変ありがたいんですけど、そのコメントで『そうでもない』とか『金髪にダマされるな』って。詐欺師扱いされてしまって…」。また、試合結果が悪い時に限って使われがちなネット記事の写真に、「悪意あるな…」と悲しそうにポツリ。

野々村は、以前「上田と女が吠える夜」で「ラグジュアリーなマッサージはゆったりしすぎる」と発言したせいで、思わぬ弊害が。「DMがすごい来るようになった。『うちのマッサージは素早く、無駄なく、ちゃっちゃとやります』って。ちゃちゃっとは嫌やねん！」。また、「旦那大好きなんです、仲も良いんですけど、たま〜にホンマにイラッとくる」。野々村が明かす、夫・川谷修士（2丁拳銃）が繰り広げる「恐怖のオウム返し」とは一体…？

安藤は、最近結婚した相方・カズレーザーの入籍に立ち会ったという。「入籍当日に相手の方を知らされて、一緒に食事して、その後『入籍一緒に行きませんか？』って言われて立ち会わせてもらったんですけど…」。役所に向かおうとするカズレーザーを見て、「その詰めの甘さ、何!?」思わずツッコミたくなった相方の姿にスタジオ大爆笑！

信子は、ヤバすぎるタクシー運転手と遭遇。「タクシーで家まで行った時に、『信子さんですよね？』って結構序盤に気付いてもらって、そこから楽しくおしゃべりしてたら、家に着いた時に…」タクシー運転手が放った言葉に、上田ら一同戦慄！

大久保は足を骨折してつらい時、ある女性タレントから言われた一言にイラッ！ウイカは複雑なパスワード認証に「マジ無理！」。いとうは登山者の「もうすぐ」に振り回されて心が折れる!? さらに、食品に対するモヤモヤも各所から大爆発！