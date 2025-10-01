本日10月1日（水）よる9時 日本テレビ系で放送の「上田と女が吠える夜」は、たまったストレスとお金事情を一挙放出！「秋の愚痴祭り＆お金の使い方がうまい女＆ヘタな女」2時間SP。

これから年末年始にかけて何かとお金がかかる季節、「お金の使い方がうまい女＆ヘタな女」ブロックに、SPゲスト・timelesz猪俣周杜＆篠塚大輝が参戦！いとうあさこ、大久保佳代子、叶美香、久保田磨希、郄田真希、西村知美、バービー（フォーリンラブ）、美村里江、ゆうちゃみ、若槻千夏（※五十音順）が、お金の使い方を巡って大激論。浪費家たちのお金にまつわる失敗談や、節約家が推奨するお金がたまる裏ワザも続々！

◆timelesz猪俣が上田晋也におねだり！今夜も猪俣＆篠塚ワールド全開

番組三度目の登場となるtimelesz猪俣と篠塚。今回も2人がスタジオを賑わせる。開始早々、上田晋也が猪俣＆篠塚に「どっち派？」と尋ねると、篠塚は「物欲があるわけじゃないけど、みんなでご飯に行くと払ったり、結構パッて出しちゃうかもしれないです」と明かせば、猪俣は「具体的なエピソードは、もうちょっと後から言っていいですか？」と猪俣リズムを繰り出し、スタジオを爆笑させる。

篠塚は、大学2年・3年時の金欠ぶりを「本当にお金がなくて1日1食で。家系ラーメンに行って、500円くらいのミニラーメンと、お代わり無料のライス3杯くらいでおなかをパンパンにしてました」と語る。その思い出のラーメン店に先日久しぶりに顔を出したという篠塚。すると店長が「お！久しぶり」と篠塚に気づき、エモーショナルな展開が待ちわびるかと思いきや…まさかの結末が！他にも「友達が家に来る時についしてしまうこと」「普段お金は使わないのに、〇〇には使う」など篠塚の生き様が随所に現れるエピソードが続々。

猪俣は、今回も天然トークを大連発。オープニングの焦らしで上田を翻弄したと思えば、「1万円以下は10円単位で気にしちゃうんですけど、10万円を超えてくると気にしなくなってしまって。だから、0か100で“中間の景色を知らない”」と名言が飛び出したり、上田の言葉に突然「フレンチ！」と謎の相づちを打ったり、上田を「お父さん…」と呼び始めたり…予測不能の猪俣ワールドに、今夜も上田がキリキリ舞い!?

浪費家だというゆうちゃみは、「使ってしまうタイプなので、クレジットカードを持たせてもらえない。お母さんから10日ごとに5万円ずつ振り込まれるお小遣い制」と意外なお財布事情を明かし、「でも気付いたら全部なくなってる。ドンキとか行ったらもうヤバい」。大好きなドン・キホーテと沖縄旅行でつい買いあさってしまう物とは…？

久保田は「汗っかきと上がり性なので絶対にハンカチが必要なのに、家を出る時に忘れて、出先で買ってしまって…」気付いたら家中がハンカチだらけ!? また、節約家の夫に内緒で冷蔵庫の上に大量に隠してある物があるといい…カメラの前で初懺悔！

バービーは「自己投資系にお金をかけちゃう。資格とかお稽古事とか」。その中でも一番お金をかけたのは「インドネシアの歌姫になりたくて600万使った」その驚きの顛末とは？

さらに、8千円で買ったはずのネックレスに90万円の請求!? 35万円だと思って注文したバッグが実は350万円だった!? 浪費家たちの買い物にまつわる失敗談が続々！

◆「もったいないので…」姉の下着を手洗いする叶美香

叶は、ゴージャスなドレスに身を包みながら節約派宣言。「相当な節約家です。浪費という概念を超えて使う人（姉･恭子）がいるので」。姉の分も節約を心がけているというものの、そもそもの暮らしが規格外。「姉は一度着けた下着はもう着けない。1枚1万円以上するので、もったいないので手洗いして私のコレクションにしてます」。さらに、「食にはこだわって1日5食」「泊まったホテルが1泊450万」などゴージャスな生活を明かし、上田から「節約っていう言葉の意味はご存じですか？」とツッコまれてしまう。

美村も芸能界きっての節約家。「仕事が忙しかった時に洗濯機が壊れて、注文もできなかったから2か月くらい手洗いで乗り切った」。自宅には炊飯器も電子レンジもないといい「そんなに大変じゃないですよ」と涼しい顔。そんな美村が「これはめちゃくちゃお金がたまります、オススメ！」と太鼓判を押す節約術とは？

バスケ女子日本代表キャプテンの郄田も「3年くらい前までエアコンを家につけてなかった。冬は布団の中に入っちゃえばいいやと思って」。さらに、「ホテルに泊まるよりネットカフェ」「移動は電車よりも徒歩」と、スターの意外な節約生活に一同仰天！

西村は「ケータイで音楽を聴くと電池がすぐになくなってしまうので、BGM代わりに娘に歌わせてます」と娘をサブスク代わりにして節約!?

大久保が正月になると逃げたくなるワケ、いとうがキャッシュレス化に悲しむ理由とは？

このほか、豆苗を何度も再利用!? なめ茸の瓶でおにぎり!? 誰でも簡単にできる食費節約術や、シャンプーボトルを最後まで使い切る方法など、節約派の裏ワザが続々！