ペンドルトンがダイリク、カミヤ、シュガーヒルの3ブランドとコラボ　ポップアップ限定で販売

「ペンドルトン（PENDLETON）」が、「ダイリク（DAIRIKU）」、「カミヤ（KAMIYA）」、「シュガーヒル（SUGARHILL）」それぞれとコラボレーションしたアイテムを発売する。伊勢丹新宿店メンズ館、渋谷PARCO、心斎橋PARCOで開催されるポップアップ限定で取り扱う。期間は、伊勢丹新宿店メンズ館が10月1日から7日まで、渋谷PARCOが、10月15日から25日まで、心斎橋PARCOが11月1日から16日まで。

【画像をもっと見る】

コラボは、実力派若手ブランドとのマッチアッププロジェクトとして約1年前に始動。コラボ先の3ブランドには「メイド・イン・USA製」チェック生地の使用と、オープンカラーシャツの製作のみを指定し、そのほかは自由にデザインを依頼したという。

ダイリクとのコラボでは、伝統的なボックス型の裾仕様を別地で切り替えたスイッチングデザインのオープンカラーシャツ（8万2500円）と、両肘のエルボーパッチや襟内側のチンストラップ用フラップ、ヴィンテージカバーオールに見られるカフ形状など、ダイリクの持つヘリテージ感を詰め込んだハンティングジャケット（12万1000円）、ブランケットウェイトのウール素材を使用したフライトジャケット（16万5000円）の3型を展開する。

カミヤとのコラボでは、クレイジーパターンのオープンカラーシャツ（8万2500円）、インラインコレクションでも人気のフード付きデザインをペンドルトンUSチェック生地に落とし込んだシャツジャケット（8万2500円）、背面にアクションプリーツを採用したジップアップワークジャケット（16万5000円）の3型をラインナップする。

シュガーヒルとのコラボは、プルオーバー型スキッパーシャツ（8万2500円）と、アシンメトリーデザインのプルオーバー型ストリングシャツ（9万3500円）の2型を用意する。

◾️ポップアップスケジュール詳細

【伊勢丹新宿店メンズ館】

開催期間：2025年10月1日（水）〜10月7日（火）

所在地：東京都新宿区新宿3丁目14-1 6階

【渋谷 PARCO】

開催期間：2025年10月15日（水）〜10月28日（火）

所在地：東京都渋谷区宇田川町15-1

【心斎橋 PARCO】

開催期間：2025年11月1日（土）〜11月16日（日）

所在地：大阪府大阪市中央区心斎橋筋1丁目8-3