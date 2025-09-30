ファセッタズムがユニフォームコレクションを発売、欧州のデザインスタジオとコラボ

「ファセッタズム（FACETASM）」が、デンマークとイタリアを拠点とするデザインスタジオ「オルダー スタジオ（OLDER STUDIO）」とコラボレーションしたユニフォームコレクションを10月4日に発売する。ファセッタズム青山店と公式オンラインストアで取り扱う。

レティツィア・カラミア（Letizia Caramia）とモーテン・テューセン（Morten Thuesen）が2013年に設立したオルダー スタジオは、持続可能なユニフォームを専門に展開。現在は世界の建築、デザイン、ガストロノミー（美食学）の最前線で活躍する機関とパートナーシップを築き、独自のクリエイションを発信している。

「革新」と「職人技」という両者共通のヴィジョンから生まれた今回のコラボコレクションでは、ファセッタズム特有のボリューム感と個性的なデザインが、オルダー スタジオのシンプルで洗練されたデザインや緻密な仕立てと融合。ジャケット2型（各8万300円）とパンツ（7万5900円）、エプロン（3万7400円）の計4型を展開する。セミオーダーも可能で、受注後にイタリアで製作される。