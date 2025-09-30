アキラナカが伊勢丹新宿店「リ・スタイル」との初のカプセルコレクションを発売　全6型を展開

「アキラナカ（AKIRANAKA）」が、伊勢丹新宿店 本館3階 リ・スタイルと共同製作した初のカプセルコレクションを10月1日に発売する。リ・スタイルの公式オンラインストアと、10月1日から7日まで伊勢丹新宿店本館3階センターパーク／ザ・ステージ#3で開催するポップアップで取り扱う。

カプセルコレクションは、多くがアキラナカがこれまでリ・スタイルで販売してきたアーカイヴをベースに製作。リ・スタイルに寄せられた顧客の声を新たな視点として取り入れ、フォルムやディテールを再編集し、日常からオケージョンまで幅広く着用できるように仕上げた。

アイテムは全6型を展開。オリジナルのクラッシュドベロアを用いた新型ドレス「Lidia dress」のほか、2024年秋冬コレクションに登場したドレスをリデザインした「Franca dress」、2025年春夏コレクションに登場したショートカーディガンをシルクコットン素材で製作した「Mercy cropped knit cardigan」、カプセルコレクション限定カラーリングで仕上げたブランドの定番ジャケット「Franca jacket」とセットアップのパンツ「Franca pants」、2025年春夏コレクションに登場したジャージードレス「Sesilia lantan sleeve jersey dress」をラインナップする。価格帯は5万5000〜9万9000円。

伊勢丹新宿店のポップアップでは、同カプセルコレクションのほか、2025年プレフォールコレクションと2025年秋冬コレクションを展開。そのほか、「タビオ（Tabio）」との初のコラボレーションソックスも用意する。

◾️25AW / CAPSULE COLLECTION POP-UP

開催期間：2025年10月1日（水）〜10月7日（火）

営業時間：10:00〜20:00

会場：伊勢丹新宿店本館3階センターパーク／ザ・ステージ#3

所在地：東京都新宿区新宿3-14-1