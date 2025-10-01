南こうせつが純烈の新曲を書き下ろし「今まで彼らが歌っていないもので、しかも時代を感じるものが作りたかった」

11月19日発売の純烈オリジナルアルバム『純烈魂 2』に、南こうせつ書き下ろしの新曲「今夜どうするの」が収録されることがわかった。

レコード会社の担当ディレクターが同じということもあり、南から「純烈に曲を書きたい」とアプローチしたことがきっかけでコラボが実現。

南は「2〜3年前から彼らに書きたいと言っていました。会って話した時にビビッと来たので。今まで彼らが歌っていないもので、しかも時代を感じるものが作りたかった。本当は全部ラップみたいにしたかったけどそれはちょっとキツイなぁと(笑)」と語り、純烈6人時代から詞を提供している渡辺なつみは「6人の時は6人で1つだったけど、3人は個性が際立つようになった。でも3人合わさると気概を感じた頃の初心の純烈は変わらなくて感動しました」と語った。

リーダーの酒井は「純烈は縁で繋がっているグループですが、こうせつさんに書いてもらえる日が来るとは全く考えていなかったです。初めて歌番組でご一緒したときに大分の柚子胡椒をいただき“よく頑張ったね。でも無駄遣いするなよ、60歳超えてから家族孝行できるくらいの貯金は残しておけよ。”といつも心配してくれる先輩で、そういうところから曲までお世話になれるのは本当に嬉しいし、頑張ってきてよかったな、と思います」と語った。

また、南は当初予定にはなかったコーラスに急遽参加。隣で一緒に歌った後上翔太は「歌わなきゃいけないのに、横にいるこうせつさんの歌を聴くことと見ることに集中してしまいました(笑)。タイミングとかを身振り手振りで示してくれて、それで一緒に歌えたのは、人生の記念になりました」と語った。

尚、作詞を担当した渡辺なつみも交えた制作秘話などが語られた模様が純烈YouTubeチャンネルで公開されている。





◼️楽曲情報

「今夜どうするの」

作詞：渡辺なつみ 作曲：南こうせつ 編曲：日比野裕史（Blue Birds Nest） ◼️リリース情報

2025年11月19日発売

『純烈魂 2』

初回限定盤(CD＋DVD)￥4,500(税抜価格￥4,091)

通常盤(CD)￥3,500(税抜価格￥3,182)

事前保存予約はこちらから→https://lnk.to/pre_junretsudamashii2

◆純烈 オフィシャルサイト