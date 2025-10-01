◇ワイルドカードシリーズ第1戦 カブス3ー1パドレス（2025年9月30日 シカゴ）

カブスの鈴木誠也外野手（31）は30日（日本時間10月1日）、シカゴでパドレスとのナ・リーグワイルドカードシリーズ(WCS)第1戦に「5番・右翼」で出場。0−1の5回にレギュラーシーズンから5戦連続となるシリーズ1号ソロを放つなど、3打数1安打1本塁打1打点の活躍で3―1の逆転勝利に貢献した。

パドレス先発のニック・ピベッタの前に4回までわずか1安打に抑えられていたカブス打線。嫌なムードを断ち切ったのが鈴木だった。0−1の1点差を追う5回に先頭で迎えた第2打席。1ボール2ストライクから投じられた4球目の内角真っすぐを完璧なタイミングで捉えた。

打球速度112．2マイル（約180.6キロ）、飛距離424フィート（約129メートル）で打球角度20度の弾丸ライナーは左中間スタンドに飛び込む同点ソロ。圧巻の本塁打に本拠地に詰めかけたファンはスタンディングオベーション。打った鈴木も二塁ベース付近で大きく右手を突き上げて喜んだ。同点に追いついた直後、6番のC・ケリーも続き、2者連発で逆転に成功。

2−1の7回、3度目の先頭で打席を迎えると、ファンからは2打席連発を期待するかのような大歓声。だが、3番手のM・ミラーの102.2マイル（165.5キロ）の直球で空振り三振に倒れ、2打席連発とはならなかった。8回に打線がダメ押しの3点目を追加し、投手陣も先発のマット・ボイドが4回1/3を投げて2回の1点のみで踏ん張り、以降は4投手でつないでパドレス打線を完璧に抑え、3−1で勝利して地区シリーズ進出に王手をかけた。