リクルートなどで30年以上にわたって転職市場に携わり、独立後はミドル世代専門の転職コンサルタントとして活躍する黒田真行さんが、今年4月に上梓した『いつでも会社を辞められる自分になる』の内容をもとに、40代転職の現実と成功の秘訣を語った。

【動画を見る】転職コンサルタントがズバリ断言する「転職できない40代」と「転職できる40代」の“決定的な違い”とは

（初出：「文藝春秋PLUS」2025年9月6日配信）





「いつでも会社を辞められる自分」の本質とは

黒田さんは転職・中途採用の仕事に関わってきた経験から、「いつ会社を出ても食っていける自分を作るということが、いい転職をする究極の方法」だと断言する。

一般的には「転職をするんだったら、30歳とかその20代のうちじゃないと厳しい」と言われることが多い。黒田さんは35歳から45歳までを「キャリアの折り返し」と位置づけ、「求人が減り始めるのは35歳ぐらいから徐々に」始まると指摘した。20代後半から30代前半が「転職のゴールデンゾーン」で求人数が最も多い一方、30代後半からは「徐々に転職マーケット、採用する側の目線は厳しくなってくる」という。

求められる能力も変化する。30代前半までは「即戦力の最前線プレイヤー」として見られるが、40代が見えてくると「10年後に経営者候補になる人なのかどうかという目線で吟味される」ようになる。

転職に強い40代と弱い40代の特徴

黒田さんは転職に弱い40代の特徴として、「40代で1度も転職したことがない」「比較的順調に出世コースを歩んできた」「給与とかポジションで恵まれた条件にある」人を挙げた。一見強みに見えるこれらの特徴が、転職においては「脆弱性」になるという。

理由として、「単一の価値観で長く1つの価値観を持った集団の中に長くい過ぎてる」ことで、「物差しがバリエーションがない」状態になり、「他の文化を受け入れづらくしてる」ことを挙げた。

逆に転職に強いのは「1回や2回は転職経験があって、複数の会社、複数の職場の価値観とか仕事の進め方の違いを知ってる」人で、「その中で成果を残してきている」ことが重要だという。

転職を意識すべき年齢――37歳、42歳、47歳

黒田さんは37歳、42歳、47歳を転職を意識すべき年齢として挙げた。これらは40歳、45歳、50歳という「節目」の3年前にあたる。「適切に意思決定して判断して選択するまでに準備期間が3年は必要」であり、「節目になってから考えても間に合わない」からだという。

37歳の人への助言として、黒田さんは「気持ちは32歳だと思っているご自身と、採用側から50歳予備軍として見られる」ギャップの存在を指摘。「未体験の自分に対してどんな期待がされるのかということを想像しながら相手方と話した方がいい」とアドバイスした。

ミドル世代が転職市場で価値を高める方法

転職市場で価値が高い人の特徴として、黒田さんは「定量的に自分の生み出せる価値を説明できるかどうか」「入社後に成果を出せるイメージをいかに相手に伝えるか」を挙げた。

多くの人は「職務経歴を語って昔取った経歴の話をそのまま説明して終わってしまう」が、重要なのは「過去やってきたことから、もしも御社に入社したらっていう未来に対しての再現性がしっかりロジカルに説明できて、成果を定量で言えるかどうか」だという。

「株式会社自分」という発想

黒田さんは会社員であっても「個人と会社が契約をしてる」「株式会社自分として、どんな価値を発揮できるかっていうことを会社と契約して給料という形でもらってる」という発想を持つことを推奨した。この考え方により「いつでも会社を辞められる」マインドを養うことができるという。

実際に独立やフリーランスとして働くことについても、黒田さんは「リスクも低い」「一番身軽な形態」だとして、「こんなフリーランスがやりやすい時代っていうのは今までなかった」と述べ、積極的な検討を勧めた。ただし、「自分が売りたい見立て、値段の見立てもせずに『私はいくらでしょうか』っていう風に市場に持っていくと、向こうのいい値で安く買い叩かれる」として、自分の価値を適切に設定することの重要性を強調した。

（「文春オンライン」編集部）