プロ野球セ・リーグは30日、各地で2試合が行われました。

3位巨人は4位中日と対戦。初回、中山礼都選手の2点タイムリーなどで3点を先制しました。投げては先発の田中将大投手が6回2失点と試合を作り、その後は継投陣がリードを守り抜きます。最後は8回2アウトから登板したマルティネス投手が回またぎの9回も抑え、田中投手が日米通算200勝を達成しました。マルティネス投手はリーグトップタイの46セーブ目をあげています。

6位ヤクルトは2位DeNAと対戦。同点で迎えた3回、村上宗隆選手の21号2ランで勝ち越すと、7回には西村瑠伊斗選手のプロ初安打となるタイムリーなどで2点を追加します。投げては先発の山野太一投手が6回1失点の好投で5勝目。終盤にDeNAの猛追を受けましたが、1点差で逃げ切り勝利しました。

【30日のセ・リーグ結果】

◆巨人4-2中日

勝利投手【巨人】田中将大(3勝4敗)

敗戦投手【中日】マラー(4勝9敗)

セーブ【巨人】マルティネス(3勝2敗46S)

本塁打【中日】細川成也20号

◆ヤクルト5-4DeNA勝利投手【ヤクルト】山野太一(5勝3敗)敗戦投手【DeNA】篠木健太郎(1敗)セーブ【ヤクルト】星知弥(1勝2敗16S)本塁打【ヤクルト】村上宗隆21号【DeNA】蝦名達夫8号、筒香嘉智19号