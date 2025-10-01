「飯尾和樹のずん喫茶」開局25周年を記念し、初のゴールデンＳＰ、放送決定！スペシャルゲストには…ＢＳテレ東初出演！明石家さんまさん！喫茶店でもしゃべりまくりのさんまさんに…飯尾さんも笑顔いっぱい！さらには！日本全国に現存する最古の喫茶店めぐりも！

ＢＳテレ東で日曜夕方5時45分から放送中の「飯尾和樹のずん喫茶」は、「喫茶店が大好きっ！」そんな“ずん・飯尾和樹”が、日本各地の気になるレトロな『ずん喫茶』へ。そのお店の歴史や雰囲気を堪能しつつ、やさしいマスターやママさん、そして常連さんと楽しくおしゃべり。ゆっくりと美味しいコーヒーをいただき、オススメのメニューを食べて…ただただ楽しく過ごす。入店から退店まで、全てを“飯尾さん目線”で楽しむ喫茶店めぐり旅ですが…ＢＳテレ東開局25周年を記念し、番組初の“ゴールデンＳＰ”の放送が決定しました！

飯尾さんも「いやぁ、本当に恐縮ですが！なんと『ずん喫茶』がゴールデンに初進出の2時間スペシャルです！」と大喜びです。そして…そんな番組にとって記念すべき回ならではの“超スペシャルゲスト”として…なんと“明石家さんまさん”が初登場！「喫茶店の思い出は、もう死ぬほど話があるんで！」とパワー全開のさんまさん。そもそもＢＳテレ東に出演するのも初めてのさんまさんですが…「いい話あり、大爆笑話あり…中には中だるみの話あり！」と、飯尾さんと一緒に東京の老舗喫茶でマスターやママさんたちを巻き込んでおしゃべりが止まらない！『ずん喫茶』で明かされる…さんまさんならではの“喫茶店の楽しみ方・過ごし方・思い出”も必見です！

さらに！日本全国で300軒以上のステキな喫茶店を訪れてきた飯尾さんですが、今回は各都道府県に現存する最古の喫茶店へ！東京・銀座の創業100年以上の日本最古の喫茶店に、広島にあるモーニング発祥のお店などなど…。歴史ある喫茶店で「これはもうタイムスリップだ！」と、美味しいコーヒーやお料理に飯尾さんも笑顔がいっぱいです！

“さんまさんの登場”に“最古の喫茶店めぐり”と内容盛りだくさんの『飯尾和樹のずん喫茶 ゴールデンＳＰ』をお楽しみに！

≪スタッフコメント≫

☕番組プロデューサー 鈴木拓也（テレビ東京）

番組開始から5年目を迎えて、初めてのゴールデンでの2時間スペシャルです。「こんな番組にとって大切な回で…さんまさんとご一緒したい！」と、さんまさんに出演をご相談してみたら「いつも自分の番組で頑張ってくれてる飯尾のためなら！」と快諾してくれました。さんまさんの登場＆トークで盛り上がる喫茶店の皆さまや、さんまさんの隣でいつも以上に楽しそうで嬉しそうな飯尾さんも見所です！





≪放送内容≫

番組開始から5年目を迎え“初のゴールデンSP“ということで、気合も十分の飯尾さん。今回は創業合計400年！日本全国のレトロ喫茶店めぐりへ！スペシャルゲストとしては“明石家さんまさん”が登場！「喫茶店の思い出は、死ぬほど話があるんで！」と、パワー全開のさんまさん。飯尾さんと一緒に東京の老舗喫茶でマスターやママさん相手に爆笑トークを繰り広げます！ さらには！日本全国各都道府県に残る“最古の喫茶店”へ！歴史あるお店で「これはもうタイムスリップだ！」と、美味しいコーヒーやお料理に飯尾さんも笑顔がいっぱいです！

≪番組概要≫

【タイトル】 ＢＳテレ東開局25周年記念番組

「飯尾和樹のずん喫茶 ゴールデンSP～創業合計400年！日本全国レトロ喫茶店めぐり！～」

【放送日時】 2025年10月 12日 日曜夜7:00～9:00

【放送局】 ＢＳテレ東（ＢＳ⑦ch）／ ＢＳテレ東４Ｋ（４Ｋ⑦ch） 全国無料放送

【配信】 広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！

【出演者】 飯尾和樹（ずん）

【スペシャルゲスト】 明石家さんま

