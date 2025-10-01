ついに9月26日、朝ドラ『あんぱん』（NHK総合）が最終回を迎えた。主人公・暢（今田美桜）と夫の崇（北村匠海）が年月を重ねて築いてきた深い絆は、多くの視聴者を感動させた。

その物語のモデルとなったのが、『アンパンマン』の生みの親である漫画家・やなせたかしと、妻・のぶである。長年にわたり公私を共にした2人のあいだにも、ドラマに描かれた以上に強い信頼と支え合いがあった。

実際の2人はどのように夫婦として歩み、晩年を過ごしたのか。やなせ氏が自らの言葉で綴った著書『アンパンマンの遺書』（岩波現代文庫）から、その一端を抜粋して紹介する。（全4回の1回目／続きを読む）

茫然自失となった妻・暢との別れ

ぼくはだらしない性質である。整理整頓が苦手なのだ。新聞紙をきちんとたたむことができない。いつもカミさんに怒られていた。

そのカミさんが亡くなった。眼の前から消えてしまった。茫然自失、しばらくは何もかも解らなくなった。



幸か不幸か、仕事は容赦なくいそがしく、混乱しながらも気をまぎらせることができた。

しかし、急に死は身近なものになった。身辺の整理をして、ぼくも自分の人生の晩年の旅の準備をしなくてはいけない。

この本を書き始めた頃、ぼくはとても書ける状況にはなかったが、とりあえず構成は4コマでいこうと思った。4コマ漫画が好きだったし、これは偉大な人物の重厚な伝記ではない。吹けば飛ぶような軽い感じである。4コマ漫画ぐらいがちょうど適当と思って少しずつ書き進めた。

こつこつ日記を書くようにして書いているうちに、なんとかある枚数に達した。

やなせたかしが“遺書”を書いた理由

ぼくが死ねば、アンパンマンがどういう風にしてぼくの中で育っていって世の中へ出ていったのかが解らなくなる。遺書はぜひ書いておかねばとずーっと思っていたので、これは天が与えてくれたチャンスと思った。

もし、この本を書かなければ、だらしない性質のぼくは1日延ばしにしているうちに途中で挫折するのはほぼまちがいない。

戦後も50年を経たが、ぼくの人生はまさに戦前、戦中、戦後を通過してきた。

いつ死んでもおかしくない激動の時代だった。ぼくはなんとか生きのびてきた。今は人生のオツリか、附録のようなものだ。しかし附録が本誌より豪華ということもある。ぼくの附録は意外に良かった。

高位高官というのは望まないし、似合わない。雑草の暮しがいい。

それにしては恵まれていたと思う。日陰の細道の名もない雑草としては、ちいさな花を咲かせることが出来ただけで望外である。すべての点で人後に落ちるぼくにしては上出来と、自分で拍手している。

大部分はアンパンマンのおかげである。このキャラクターにめぐり逢えたことが幸運だった。

アンパンマンはぼくの子供であり、ぼく自身でもある。この遺書はアンパンマンを通じて世間へ公開するかたちをとった。

ぼくのパッとしない人生もケジメだけはつけておきたかった。

記憶はもううすれているので、ところどころ細部ではまちがっているかもしれない。でも、大筋はまずこんなものである。

なんとか遺書を書きあげてほっとした。

