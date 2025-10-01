ドジャースはレッズとワイルドカードシリーズで対戦

米大リーグ・ドジャースは9月30日（日本時間10月1日）から本拠地でレッズとのワイルドカードシリーズを行う。10月1日（同2日）の第2戦には山本由伸投手が先発。球団公式SNSでも発表されたが、その写真の“既視感”に日米のファンが反応している。

表示された由伸の顔に、かわいらしい動物を思い浮かべたファンも多かった。

ドジャース公式Xとインスタグラムが、第2戦の先発を山本が務めることを発表。添付された画像には、気迫十分に雄叫びを上げた時の表情が写っていた。

日本ファンは「子ライオン頑張れ！」「残像子ライオン ガオー!!」「吼えろ!! 若獅子!!」「1戦目スネルゴジラからの2戦目由伸子ライオンか」「吠えている」「子ライオン頑張れ」などと反応。米ファンも、ライオンの子どもの画像などで反応していた。

ドジャース加入後、山本が雄叫びを上げた表情が、子どものライオンに似ているとネット上で話題に。同僚の大谷翔平もインスタグラムのストーリー機能で、山本とライオンを比較するように投稿し、イジるかのような反応を示したことがあった。当時も「大谷君にとって由伸君はこんなに可愛いんだね」「絶対大谷くんイジるわと思ってたらやっぱり」などと注目されたが、この既視感を忘れていないファンが多かった。

山本は今季エースとして先発陣をけん引。12勝8敗、防御率はリーグ2位の2.49と抜群の安定感を示した。奪三振も大台を超える201。さらに被打率.183はメジャートップだった。



（THE ANSWER編集部）