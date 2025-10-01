〈「いつもカミさんに怒られていた」やなせたかしが“遺書”で告白した妻への愛情…朝ドラの“その先”にあった物語とは〉から続く

ついに9月26日、朝ドラ『あんぱん』（NHK総合）が最終回を迎えた。主人公・暢（今田美桜）と夫の崇（北村匠海）が年月を重ねて築いてきた深い絆は、多くの視聴者を感動させた。

【画像】90歳（卒寿）を祝うパーティーでのやなせたかしさん

その物語のモデルとなったのが、『アンパンマン』の生みの親である漫画家・やなせたかしと、妻・のぶである。長年にわたり公私を共にした2人のあいだにも、ドラマに描かれた以上に強い信頼と支え合いがあった。

実際の2人はどのように夫婦として歩み、晩年を過ごしたのか。やなせ氏が自らの言葉で綴った著書『アンパンマンの遺書』（岩波現代文庫）から、その一端を抜粋して紹介する。（全4回の2回目／続きを読む）

◆◆◆

医者からの“余命宣告”

日本には年号がある。明治、大正、昭和と変っていく。不思議なことに年号が変ると、時代が変る。

昭和59年から63年にかけて、アンパンマンのテレビ化の話が進んでいた。NHK、日本テレビ、東京ムービー新社から話があった。



やなせたかし ©時事通信社

NHKの話はキャンセルになり、NTVの方も反対が強く話は進まなかった。しかし、プロデューサーの武井英彦は屈せず、何度でも企画を提出した。

そんな頃だ、カミさんが体調を崩したのは。診断をうけると乳癌だった。緊急入院ということになった。

しかし、カミさんには片づけなくてはいけない仕事がいくつかあった。一週間あっちこっち走りまわって整理をして、東京女子医大に入院、即日手術。

手術がやっと終って、ぼくは担当の医師に別室へ呼ばれた。レントゲンの写真を見せながら、医師はごく冷静に宣言した。

やなせたかしが妻についた“優しい嘘”

「お気の毒ですが、奥様の生命は長く保ってあと3カ月です。癌が全身に転移しています。これは既に第4期の終りで、第1期ならば完治すると思いますが、もう手のほどこしようがありません。肝臓にもびっしりと癌が転移しています。手術はできません」

全身の血の気がひいていくのが解った。

ぼくが悪かった。

もう少し早く気がつけばよかった。

カミさんがやせてきたなということ、頰にシミができたことは気になっていた。

それなのに。

なぜ、もっと早く無理にでも病院へ連れていかなかったか、自分を責めてみてもおそい。

カミさんを入院させ、それでもぼくは仕事は続けていた。午後に1回は病院へ行った。

カミさんはやせ細って、骨と皮みたいになってベッドに寝ていたが、声は割合元気だった。

「先生に何か言われたでしょう、教えて」

「うん、悪いところは全部切りとったから大丈夫だと言ってたよ」

「私、駄目かもしれない。覚悟はできているから本当のことを教えてね。整理しておかないと、あなたじゃ解らないから」

「すぐ退院できるよ。頑張れ！」

ぼくはカミさんの病気のことは誰にも言わなかったが、さすがに元気がなくなり、仲間の会に出席しても一言も発言せず、うつむいていた。会が終るのを待ちきれず、ぼくは外へ出た。あとを漫画家の里中満智子さんが追いかけてきた。

病床の妻・暢に起きた奇跡

「やなせさん、何があったの。私に話してみて」

ぼくは包みきれず、カミさんが入院して手術したこと、生命があと3カ月と宣告されたことを話した。

里中さんは、

「私も癌だったの」

「え？」

「私は手術がいやで、丸山ワクチンを打ち続けて7年目に完治したの。やなせさんも試してみませんか」

地獄に仏とはこのことである。次の日、指示されたとおり根津の日本医科大学へ丸山ワクチンをもらいにいった。噂では聞いていたが、丸山ワクチンをもらう患者の行列ができていた。

手に入れた丸山ワクチンを持って、東京女子医大へ行き、「丸山ワクチンを注射して下さい」と頼んだ。

「水みたいなもので効きませんよ」

「かまいません。藁（わら）にでもすがりたいのです。お願いします」

「解りました。1週間経ったら打ちましょう。看護婦に言っておきます。くりかえしますが、効果はありません」

「よろしくお願いします」

1カ月して、カミさんは歩けるようになった。ぼくは犬を連れて病院へ行き、カミさんに逢わせた。カミさんは大変な犬好きだったのである。玄関まで降りてきて、カミさんは犬をなでてよろこんだ。愛犬のチャコも、しっぽをちぎれるほど振って甘えた。

ぼくは衰えてしまったカミさんを、昔よりももっと愛しいと思った。カミさんの肩は紙のようにうすくなっていた。

〈「精神安定剤をのんだ」最愛の妻を失い茫然自失…やなせたかしが綴った、絶望から立ち直るまでの“苦悩の日々”〉へ続く

（やなせ たかし／Webオリジナル（外部転載））