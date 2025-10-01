“令和の峰不二子”阿部なつき25歳、真っ赤な“水着姿”などが「美しすぎ」「スタイル抜群」「ライン綺麗」
今月6日に26歳を迎えるモデル・インフルエンサーの阿部なつき。2023年7月に明石家さんまが『FNS27時間テレビ』（フジテレビ系）に出演した際、気になる女性10人の「ラブメイト10」として「ショート動画にたびたび出てくる女性」と紹介され話題に。1月29日には写真集『追求』（幻冬舎）を発売、抜群のスタイルから“令和の峰不二子”とも呼ばれている。そこで今回は、彼女の美スタイルが際立つSNSショットをチェック。写真と併せて見ていこう！
【写真】“令和の峰不二子”阿部なつきが「スタイル抜群」 真っ赤な“水着姿”も（19枚）
■開放的なワンピース姿
2023年8月30日には、「タイのぞうさん」とつづり像と戯れる様子を投稿。胸元が大胆にあいた開放的なワンピースを着用し、眩しい笑顔を見せた。国内外のファンから「可愛すぎる」「魅力的」「たまらない」などのコメントが集まっており、ハートの絵文字も多数贈られた。
■白の水着姿
2025年7月3日には、「Summer mood @sugarnine_official Summer collectionのモデルさせてもらいました」とつづり、浴衣・水着・コスプレなどを販売するsugar nine（シュガーナイン）の白い水着姿を披露。腕を組んだりなど、様々なポーズをきめた。抜群のスタイルが際立つショットに、ファンからは「めちゃめちゃ綺麗だ」「ウエストほっそ」「惚れる」「パーフェクト」などの声が寄せられた。
■赤の水着姿
2025年9月14日には、「モーニング美容VLOG」とつづり1日の様子を公開。ジムでのトレーニング姿や、赤の水着を着用し瞑想する姿を動画に収めた。高い美意識を感じる投稿に、「とっても素敵」「今日も綺麗だなぁ〜」「一目惚れした」「努力すごい」などの反響が集まっている。
引用：「阿部なつき」インスタグラム（@i.am_natsuki_）
