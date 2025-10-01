『ウマ娘』オグリキャップ役声優・高柳知葉、『ザ・ロイヤルファミリー』で妻夫木聡の姉役に！
10月12日スタートの日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS系／毎週日曜21時）で、声優の高柳知葉が主人公・栗須栄治（妻夫木聡）の姉を演じることが発表された。高柳はアニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』にオグリキャップ役で出演中。本作と『ウマ娘 シンデレラグレイ』のコラボビジュアルも公開された。
【写真】『ザ・ロイヤルファミリー』×『シングレ』コラボも決定！ キュートなビジュアル
本作は、早見和真の同名小説が原作。競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大なストーリーを届ける。大手税理士法人に勤める税理士の主人公・栗須栄治を妻夫木が演じる。
栗須栄治の姉を演じる高柳知葉は、2014年の声優デビュー以降、数々の作品に出演。2018年にアニメ『ウマ娘 プリティーダービー』でオグリキャップ役を担当し、以来、現在も継続してオグリキャップ役を担当している。
『ザ・ロイヤルファミリー』第1話では、東京で奮闘する栗須を心配する姉が電話をかけてくるシーンがあり、高柳は声で出演する。
本作と『ウマ娘 シンデレラグレイ』のコラボも決定。公開されたコラボビジュアルには、本作に登場する競走馬「ロイヤルホープ」をモチーフとした描き下ろしのウマ娘とオグリキャップのイラストが描かれている。
高柳は「ドラマに携われる日がくるとは思っていなかったので、お話をいただいてとても光栄でした。このようなご縁がいただけたのも、『ウマ娘 シンデレラグレイ』に関わっていたからこそだと思うので、改めてたくさんの方へ感謝の気持ちでいっぱいです」とコメント。
収録については「栗須と電話をするシーンの収録をしたのですが、ドラマの世界の自然体の演技というのが、アニメとまた違うので、その塩梅が難しいなと感じました。でもとても刺激的で充実した収録になり、とても楽しかったです」と振り返った。
さらに「今回、『ウマ娘 シンデレラグレイ』と日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』のコラボが決定して、こんなご縁があるのだと驚きました。『ザ・ロイヤルファミリー』は、競馬というものやお馬さんに関わるたくさんの方々の熱い思いというのが詰まった作品だと思いますし、アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』も、オグリキャップを中心にいろんな愛と情熱が詰まった作品になっているので、どちらも楽しんでいただけると嬉しいです」とメッセージを寄せた。
一方、東京・赤坂のブランチパークで、本作とのコラボカフェが10月27日から11月16日まで開催されることも決まった。
パドックや芝をイメージした「グリーンカレー」をはじめ、劇中に登場する天ぷら屋さんのメニューを再現した「天ぷら定食」、ゴール板をモチーフにした「チュロッキー」などスペシャルメニューやドリンクを展開する。
各メニューには、特典としてコラボカフェオリジナルのステッカーがついてくる。さらに、店内にはアニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』とコラボしたイラストのパネル展示や番組オリジナルグッズも販売予定。
日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』は、TBS系にて10月12日より毎週日曜21時放送（初回15分拡大）。
