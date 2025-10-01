左手親指付け根のじん帯修復手術を受けたＤｅＮＡ・牧秀悟内野手（２７）、右膝後十字じん帯を部分損傷した宮崎敏郎内野手（３６）がポストシーズンでの１軍復帰へ猛アピールだ。強打者２人は３０日、横須賀市内の球団施設「ＤＯＣＫ」で負傷後初のライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）を行い牧は３本、宮崎４本、安打性の打球を放った。今季限りで辞任する三浦大輔監督（５１）の花道を飾る最後のピースとなる。

ラストタクトの恩師と喜びを分かち合う―。牧が真剣なまなざしで言葉を紡いだ。左手親指付け根の手術の不安はない。「チームとして三浦さんのもとでできる最後の試合になる。変な邪念は捨てて、勝つことだけに集中してやっていきたい」。新人年から世話になり、主将にも抜てきしてくれた恩人と日本一連覇を目指す構えだ。

練習前、辞任のあいさつのため「ＤＯＣＫ」を訪れた三浦監督と個別に対話し「日本一をつかみ取りに行こう」と、呼びかけられた。同様に声をかけられた宮崎とともに、負傷後初のライブＢＰに参加。育成投手を相手に宮崎は５打数で４本、牧は４打数で３本、安打性の打球を放った。牧は「ピッチャーとの距離感がまだまだの割にはいい打球も今日は打てていた。そこはひとつ良くなっている兆しではある」とうなずいた。

牧は７月３１日のヤクルト戦（横浜）の守備で左手親指付け根のじん帯を負傷し、８月上旬に都内の病院で手術。２１日に室内でマシン打撃を開始した。宮崎は９月上旬、右膝後十字じん帯部分損傷。１６日までに屋外でのフリー打撃を開始し、順調に回復している。桑原２軍監督は「宮崎（秋季教育リーグ）に行くまでは彼らの調整最優先でメニューを組みたい」と説明。ここから２人は連日ライブＢＰで実戦感覚を養う方針だ。

チームは２位で２２年以来のＣＳ本拠地開催を決めた。同第１Ｓでの復帰予定の牧は「今いるメンバーが２位まで上り詰めてくれたので感謝しています。自分はそこに入ってチームのためにどんな形でもいいので貢献できるように、と思いながらテレビを見ていた」。今度は自分たちがチームを助ける番。万全の状態でチームに戻り、番長の花道を華々しく飾る。