ついに9月26日、朝ドラ『あんぱん』（NHK総合）が最終回を迎えた。主人公・暢（今田美桜）と夫の崇（北村匠海）が年月を重ねて築いてきた深い絆は、多くの視聴者を感動させた。

【画像】90歳（卒寿）を祝うパーティーでのやなせたかしさん

その物語のモデルとなったのが、『アンパンマン』の生みの親である漫画家・やなせたかしと、妻・のぶである。長年にわたり公私を共にした2人のあいだにも、ドラマに描かれた以上に強い信頼と支え合いがあった。

◆◆◆

やなせたかしの妻・暢の最晩年

時に平成5年9月5日、カミさんの余命はあと2カ月だったが、ぼくはこの時はまだ来年の正月は越せると確信していた。そして、仕事をいそがしく続けていた。

このあとのことはうまく書けない。心が乱れる。

11月になって、カミさんは女子医大に再入院した。放射線治療で貧血がひどくなり、輸血しなくてはいけなくなったのだ。

もともと貧血気味で、血管が人並外れて細く、すぐ内出血するのに輸血は無理と思ったが、素人が口出しできることではなかった。



やなせたかし ©文藝春秋

「今度退院したら、あなたのいうとおりにするわ」

そう言ってカミさんは入院した。

ぼくは毎日見舞にいったが、輸血すると顔色がよくなり、割合と元気だった。ベッドのまわりにはアンパンマンの手拭いやTシャツが沢山おいてあり、看護婦さんや見舞客に配っていた。

カミさんが逝ってしまったのは、11月22日4時過ぎだった。

ほとんど何の苦しみもなく息が絶えた。頭の血管が破れた。75歳の生涯が終った。

「何をして生きるのか」自問自答する日々

カミさんは、「葬式も告別式もしないでね。みんなに迷惑かけるから」と言っていたし、ぼくも形式的なことは嫌いで、結婚式もしなかったから、すべてを内密に運んで、ほんの身内だけでいっさいをすませた。

遺影はカミさんが一番好きだった茶室にかざってある。

写真のカミさんは微笑している。

12月22日午後4時、カミさんがかわいがっていた愛犬のチャコが12歳で、カミさんとおなじ肝臓癌で死んだ。

1カ月後のおなじ日、おなじ時刻である。カミさんが連れていった、とぼくは思った。

11月22日というのもおぼえ易い日で、カミさんが「あなたは忘れっぽいからこの日にしたわ」ということではないかと思う。

とにかく、ぼくはしばらく茫然自失。夜はねむれず、精神安定剤をのんだ。食欲もなくなった。

このあとぼくはいったい何をするべきか。何を目標に生きるべきか。

アンパンマンのテーマソングはぼくの作詞だが、幼児アニメーションのテーマソングとしては重い問いかけになっている。ぼくはお子さまランチや、子供だましの甘さを嫌った。

なんのために生まれて

なにをして生きるのか

わからないままおわる

そんなのはいやだ！

何をして生きるのか、自分に問いかける時が来た。

カミさんのための鎮魂。そして自分はいったいどのようにして死んでいくのか。墓地はどうしようか。人生の結末を考えなくてはいけなかった。

ぼくのプランは65歳までだった。そのあたりで引退し、カミさんに見まもられながらささやかな人生の最後をむかえる。カミさんはしっかりした人だから、すべてキチンと始末してくれるだろう。ただ、カミさんがぼくの死後も生きていかれるようにしておかないと、ひとりになったカミさんが困る、とそれだけが心配だった。

ところがぼくが生き残った。

