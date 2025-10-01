多様な働き方の可能性を発信！セルフィット e-sportsチーム「La VISION。」とスポンサー契約を締結

ラストマイル配送マッチングサービス「DIAq(ダイヤク)」を運営する株式会社セルフィットは、e-sportsチーム「La VISION。」とスポンサー契約を締結したことを発表しました。

このパートナーシップを通じて、挑戦を続ける人々の多様な働き方の可能性を、国内外で急成長を遂げているe-sportsの世界からも広く発信していきます。

「夢を追うすべての人」に寄り添うサービスとして、様々な連携施策が予定されています。

「DIAq」は、自転車や徒歩でも参加できる自由度の高い配送マッチングサービスです。

競技活動や学業、家庭との両立が求められる人々にとっても適した副業モデルとして注目されています。

今回のスポンサー契約は、e-sports選手のように日々研鑽を重ねる人々をサポートするメッセージを発信するものです。

主な連携施策(予定)

今後、以下のような連携施策が予定されています。

・e-sports選手向け副業支援プログラムの提供

練習と両立できる柔軟な副業の機会を提供し、競技活動の継続と生活の両立を支援します。

・e-sports大会への景品提供・協賛

DIAqオリジナルグッズなどの景品提供を行います。

・DIAqアンバサダーの任命

チームメンバーや関係者が実際にDIAqを体験し、リアルな副業事例を発信します。

・学生向けe-sportsイベントの開催

次世代の挑戦者を応援する大会を共同開催します。

・ファンミーティング・交流イベントの実施

選手とファンが直接つながるイベントを通じて、新たなコミュニティを育てていきます。

e-sportsチーム「La VISION。」

今回スポンサー契約を締結した「La VISION。」

代表は総師範KSK氏が務めています。

成長著しいe-sportsの世界で夢を追う選手たちを、自由な働き方ができる「DIAq」がサポート。

今後の様々な連携施策に注目です。

セルフィットとe-sportsチーム「La VISION。」のスポンサー契約締結のニュースでした。

