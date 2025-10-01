朝晩は涼しくなってきましたが、目や鼻に不調を感じる方もいるのではないでしょうか。もしかしたら「秋の花粉症」かもしれません。これからの時期、さらに増えるとみられ、注意が必要です。

福岡市内で30日、この時期の体調の悩みを聞きました。



■街の人

「9月の半ばぐらいから、目がかゆいのと咳（せき）が出る感じ。」

「ここ2週間ぐらい鼻がムズムズしていて耳鼻科に行ったら、たぶん花粉症の症状かもと言われて。」





福岡市南区の耳鼻咽喉科では。■しらつち耳鼻咽喉科・白土秀樹 院長「どんな症状がありますか？」■患者「鼻水と、くしゃみが。」こちらの女性は、2日ほど前から鼻水などの症状があるといいます。診断の結果は。■白土院長「秋の花粉症の可能性があります。」女性はアレルギー検査を受けることになりました。花粉症といえば春に悩まされるイメージがあるかもしれませんが、実は秋にも注意が必要です。■白土院長「涼しくなってくると急激に増えてくるのですが、ことしはこれからだと思います。温度が下がって、植物が一斉に開花して、花粉が飛び始めて症状が出始めます。」この病院では現在、受診患者のうち2・3割が花粉症だといい、今後さらに増えるとみています。

オンライン診療などを展開するクリニックによりますと、全国的な「秋花粉」の飛散のピークはこれから10月中旬だといいます。ことしは9月になっても気温が高い日が続いたことと、乾燥・強風などが重なり花粉が飛散しやすい傾向にあるということです。

原因となる主な植物は「ブタクサ」「ヨモギ」「カナムグラ」です。これらは、花粉の粒子が細かく、せきの症状を引き起こす可能性もあるといいます。



■白土院長

「気管や気管支まで届いて、せきぜんそくのような症状を訴える人が多いです。つまり、くしゃみ・鼻水は少ないが、せきが止まらないと来られる人も多いです。」

■吉原美樹記者

「福岡市南区の住宅街です。橋の下を見てみると、ブタクサがびっしりと生えています。」



住宅街に生えていたのは、高さ4メートルほどの「オオブタクサ」です。秋の花粉は春と違い、飛散の範囲が狭いのが特徴です。原因となる植物は身近な場所に生えていて、気付かないうちに吸い込んでいることがあるといいます。



■白土院長

「天神では大丈夫だけど、駐車場や空き地の近くで症状が出やすいという人は要注意です。」



院長は対策として、外出時にはマスクやメガネを着用すること、帰宅した時には服についた花粉をはらい室内に持ち込まないことを呼びかけています。



