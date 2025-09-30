株式会社オートバックスセブンは、プライベートブランド「AQ.（オートバックス クオリティ.）」の新製品として、洗車作業を効率化する便利アイテム2種を発売した。

AQ.シリーズより洗車時に便利な電動フォームガンと強力小型ブロアーを発売

～ガジェットを活用して洗車をラクに快適に～

株式会社オートバックスセブン（代表取締役 社長：堀井勇吾）は、プライベートブランド「AQ.」（オートバックス クオリティ.）シリーズの新製品として、泡を自動噴射できる電動フォームガンと、小型でハイパワーなブロアーをラインアップに追加し、全国のオートバックスグループ店舗、およびオートバックスドットコムにて販売を開始しました。

https://shop.autobacs.com/

ここがポイント！

■ 「AQ. 泡もっこ電動フォームガン2.0L」は、カーシャンプーの泡を電動で噴射でき、洗車をよりラクに快適に

■ 「AQ. ハイパワーブロアーmini」は、小型でも強力な風圧により、洗車後の拭き取りにくい隙間に残った水滴などをスピーディに除去します

■ 別売アタッチメントセットと組み合わせて掃除機としても利用可能

■ AQ. 泡もっこ電動フォームガン 2.0L

ボタンを押すだけで濃密な泡を連続噴射できる電動タイプのフォームガンです。手動ポンピングの手間が不要なため、快適かつ効率的に洗車を楽しむことができます。

コードレス仕様で、リチウムイオンバッテリーを内蔵しているため、電源のない駐車場などでも使用可能。さまざまなシーンでの洗車に対応します。さらに、別売の「AQ.泡もっこシャワー用シャンプー」と組み合わせることで、垂れにくくボディに密着する豊かな泡立ちを実現。プロのような洗車を体験できる洗車アイテムです。

■ AQ. ハイパーブロアーmini

洗車後、ドアハンドルやドアミラー、グリルなどの細部に水滴が残ることで、走行中に垂れた水滴がウォータースポットやシミの原因になることがあります。

本製品は小型にもかかわらず最大風速約55m/s以上（TURBOモード時）を実現したハイパワー仕様で、隙間に残った水滴を一気に吹き飛ばし、洗車後の仕上げ時間を短縮します。さらに、車内清掃にも活用可能で、掃除機では届きにくい内装の隙間に溜まったホコリを飛ばし、スピーディで効率的な作業をサポートします。

拭き取りにくいグリルにたまった水滴もラクに除去できます。車内のホコリ飛ばしにも活用可能。

■ AQ. ハイパーブロアーmini専用 クリーナー&ワイドノズルアタッチメントセット

「AQ. ハイパーブロアーmini」専用のオプションパーツセットで、用途に応じて2通りの使い分けが可能です。

1つ目はハンディクリーナーとしての使用。コンパクトで取り回ししやすく、手軽に車内清掃が可能です。強力な吸引力によりホコリや小さなゴミを吸い込みます。

2つ目はブロアー機能の拡張。付属のワイドノズルを装着することで、より広範囲の水滴を飛ばすことができ、ルーフやボンネットなどの平面部分の水滴除去がラクに行えます。

内装の隙間にたまったホコリ掃除に最適 広範囲の水滴を飛ばすためのワイドノズル

商品の概要は、以下の通りです。

商品名 AQ. 泡もっこ電動フォームガン 2.0L 価格 2,990円（税込） 電源 内蔵リチウムイオンバッテリー 連続使用時間 約30～40分※使用状況、周囲温度、充電状態により異なる場合があります 容量 2.0L

商品名 AQ. ハイパーブロアーmini 価格 3,980円（税込） 内容 ブロアー本体、ロングノズル 電源 内蔵リチウムイオンバッテリー 連続使用時間 低風速：約100分、中風速：約40分、

高風速：約15分、TURBO：約8分

※使用状況、周囲温度、充電状態により異なる場合があります 最大風速 約55m/s 以上（TURBOモード時）

商品名 AQ. ハイパーブロアーmini専用クリーナー&ワイドノズルアタッチメントセット 価格 898円（税込） 内容 ミニクリーナーアタッチメント（先端ブラシ付き）、ワイドノズルアタッチメント

■オートバックスプライベートブランド 「AQ.」（AUTOBACS QUALITY)について

https://shop.autobacs.com/ja/feature/aq 「迷ったらコレ」と自信を持っておすすめできるブランド。安心できる商品を納得いただける価格でご提供します。AQ.には「A級・永久」で高品質の意味も込めています。

当社は「社会の交通の安全とお客様の豊かな人生の実現」というパーパスのもと、これからもさまざまな事業を通じてお客様の安全・安心と、利便性向上に取り組み続けるとともに、環境・社会課題の解決へ向けた取り組みにも挑戦してまいります。

以上

