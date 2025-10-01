カルバンは、2025年10月3日(金)に石川県野々市市へ「カルバン白山店」を新しくオープンします。

従来の豊富な品揃えと安心のサービスに加え、「お客様の時間をより大切にするLuxe(リュクス)な店舗体験」を提供する、新しいコンセプトの店舗です。

『足まわりに、スタイルとワクワクを。』を掲げ、地域の頼りになるカーライフのパートナーを目指します。

カルバン白山店

オープン日：2025年10月3日(金)

所在地：石川県野々市市郷町297-3

営業時間：10:00〜18:50 (毎週水曜日定休)

豊富なタイヤ・ホイールのラインナップ

ブリヂストン、ダンロップ、ヨコハマ、ミシュランなど、国内外の信頼性の高いタイヤメーカー品を幅広くラインナップ。

また、BBS、RAYS、WORKといった人気のドレスアップホイールも「カジュアル」から「ラグジュアリー」まで多数展示されます。

豊富なデザインと最新のトレンドを、実際に「見て・比べて」選ぶことができます。

“タイヤのプロ”による安心のサービス

タイヤの認定資格を持つ専門スタッフが、初心者にも分かりやすく丁寧に案内してくれます。

運転スタイルに合わせた最適なプランを一緒に考え、的確なアドバイスを受けられるので安心です。

また、対象タイヤを4本購入すると、1年以内なら1本新品に交換できる『カルバンパンク保障』が無償で付帯するなど、アフターケアも充実しています。

「高品質な商品」「安心のサービス」「気軽に立ち寄れる雰囲気」を大切にし、様々な車種のユーザーが満足できる店舗です。

石川県野々市市にオープンする「カルバン白山店」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post お客様の時間をより大切にするLuxe(リュクス)な店舗体験！カルバン白山店 appeared first on Dtimes.