塗るだけで、ひんやり快適。紫外線も暑さも、スティック一本で対策【冷感タイム】の日焼け止めがAmazonに登場中‼
手を汚さず、ムラなく塗れる。ウォータープルーフで、汗にも強い【冷感タイム】の日焼け止めがAmazonに登場!
冷感タイムの日焼け止めは、塗るだけでひんやりとした感覚が広がる接触冷感タイプの日焼け止め。SPF50・PA++++の高い紫外線防止性能を備え、強い日差しの下でもしっかりと肌を守る。
スティックタイプのため、容器から約1センチ繰り出して肌に直接塗布するだけで、ムラなく塗りやすく、手を汚さずに使える。汗をかいた肌には、ふき取ってから使用することで効果を最大限に発揮。
ウォータープルーフ仕様で水や汗に強く、石鹸やボディソープで落とせるため、アウトドアやレジャーにも最適。無香料で全肌質に対応し、香りが気になる方にも使いやすい。
冷感が続くことで、暑さのストレスを軽減しながら、紫外線から肌を守る。夏の外出前に、ひと塗りで快適さと安心を。
