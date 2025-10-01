ペリカン石鹸のパーツケアブランド『恋するおしり』と、サンリオの人気キャラクター「マイメロディ」がコラボレーション！

2025年に50周年を迎えた「マイメロディ」を祝うスペシャルパッケージの『石けんスクラブ』が、2025年10月1日(水)より数量限定で販売されます。

スウィートピーチをイメージしたキュートな「マイメロディ」がデザインされた、選べる2つのパッケージで登場です。

ペリカン石鹸 恋するおしり「【恋するおしり×マイメロディ】石けんスクラブ」

価格：各1,980円(税込)

発売日：2025年10月1日(水) ※数量限定

販売場所：ペリカン石鹸オンラインショップ、全国のバラエティショップ、ドラッグストアなど

内容量：180g

すなおで明るい、弟思いの女の子「マイメロディ」と、泡立つスクラブ『恋するおしり 石けんスクラブ』がコラボレーションした、スペシャルなパッケージデザインが誕生しました。

使い終わった後は小物入れとしても使える可愛いジャータイプで、いつでも大好きな「マイメロディ」と一緒に素敵な時間を過ごせます。

【恋するおしり×マイメロディ】石けんスクラブ A (両耳がたれてるマイメロディ)

両耳がたれているのがチャームポイントの、振り向きスタイルの「マイメロディ」デザイン。

優しいピンク色の背景に、ちょこんと座る姿が愛らしいパッケージです。

【恋するおしり×マイメロディ】石けんスクラブ B (片耳がたれてるマイメロディ)

片耳がたれているのがキュートな、寝そべりスタイルの「マイメロディ」デザイン。

たくさんの桃に囲まれてリラックスする姿に癒やされます。

泡立つスクラブでおしり“つるんっ”♪

『恋するおしり 石けんスクラブ』は、ペリカン石鹸が独自に開発した、石けんを細かく砕いてスクラブ状にしたものを配合。

お湯を加えてマッサージすることで優しく泡立ち、洗浄もできるスクラブです。

「スクラブ」「洗浄」「保湿」の“3in1”アプローチで、おしりの黒ずみやザラつき、ブツブツといった悩みに働きかけます。

「マイメロディ」プロフィール

すなおで明るい、弟思いの女のコ。

宝物は、おばあちゃんが作ってくれた、かわいいずきん。

お母さんといっしょにクッキーを焼くのが好きで、好きな食べものはアーモンドパウンドケーキです。

50周年を迎えた「マイメロディ」のキュートな限定デザインで、毎日のボディケアがもっと楽しくなること間違いなし！

数量限定なので、気になる方は早めにチェックしてみてください。

『恋するおしり』と「マイメロディ」のコラボデザインパッケージの紹介でした。

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L650000

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 「マイメロディ」50周年！ペリカン石鹸 恋するおしり「【恋するおしり×マイメロディ】石けんスクラブ」 appeared first on Dtimes.