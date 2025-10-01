お笑いコンビ、サンドウィッチマンの伊達みきお（51）が1日までに自身のブログを更新。先月30日に史上4人目となる日米通算200勝を達成した巨人田中将大投手（36）を祝福した。

宮城県仙台市出身の伊達は地元の楽天の大ファン。田中が楽天在籍から親交を深めてきた。

「田中将大投手☆ 日米通算200勝おめでとうございます♪」と前置きした上で「いやぁ、おめでたい！！ 良かった良かった！ マーくん良かったね！ とうとう偉業を成し遂げましたね！ 読売巨人軍に感謝。。あー。。良かった本当に」と喜びを爆発させた。

そして「千葉ロッテ・美馬投手の引退試合の日に、マーくんが200勝達成。2人は、イーグルスが2013年に日本一になった時の功労者でもあるピッチャー。やっぱり何か、縁があるねー」とつづり、今季限りでの引退を発表した元楽天のロッテ美馬学投手をねぎらった。

最後に「マーくん、まだまだ通過点！ 次は250勝目指して頑張って下さい☆ おめでとうございます！ 美馬投手、お疲れ様でした！」と締めくくった。

田中は今季4度目の挑戦だった。近年は故障にも苦しみ、21年の日本球界復帰後は5年間で通算23勝。プロ19年目の今季も4月3日の中日戦（バンテリンドーム）で移籍後初登板＆初勝利を飾ったが、3カ月以上の2軍暮らしも経験した。苦しみながらチーム142試合目で大偉業を達成した。