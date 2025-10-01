「スマホを見ていたらあっという間に2時間経ってた…」「あっという間に1日が過ぎていく」。スマホやSNSが蔓延っている今、そう感じたことはありませんか？

Q.なにか習慣をはじめたいと思うのに、つい休みたくなってしまいます。

毎日続けられる習慣をもちたいと思うのですが、どうしても途中でやめてしまったり、三日坊主になってなかなか続けられません。続けるコツはありますか？

“休まない人”の思考

井上新八氏（以下、井上氏） ぼくは本のデザインを年間180冊ほど担当しながら、日常生活においてもいくつかの習慣を続けています。

例えば、エックス（旧ツイッター）への読書メモ投稿、はてなブログへの映画感想更新、そして毎朝の空の写真撮影。この3つは旅行中でも欠かしません。

――じゃあ、完全に休む日はないんですね。

井上氏 時間がなさすぎる日や、物理的に難しい時は飛ばすこともありますが、基本は毎日続けます。うっかり忘れる以外は休みませんね。特に、空の写真は起きたら必ず撮ります。

――どうしてそこまで休まずに続けられるんですか……？ 『とっぱらう』には、「1日休む」という戦術があり、計画的に休むことで持続力を高められると書いてあります。

戦術：1日休む

好きなときに休みなんてとれないという人も多いと思うが、「無理しなくていい」と自分に許可を与えることはできる。

「伸びる人」が習慣化に飽きない理由

井上氏 ぼくが毎日続けられるのは、続けていたことが一度でも途切れると、一気にどうでもよくなってしまいそうだからです（笑）。

習慣に対する強い思い入れはないんですが、一度でも休まない方が結果的に続くと思います。

習慣を続けていると、歯磨きと同じで、やらない方が気持ち悪いくらいになっていくんですよね。

――とはいえ、同じことを毎日やっていると飽きてしまうのでは……？

井上氏 もちろん、慣れてくるとルーティン化して“楽になる”瞬間が来ます。でもそこで、習慣を続けるためにあえて難易度を上げるようにしています。

例えばブログなら文字数を増やすなど、ゲーム感覚で負荷をかける。多分、自分でそうやって飽きない工夫をして、休まないように仕向けているんだと思いますね。

ぼくは自分でコツコツ続けられる人というのは、必ずしも意志が強いわけではなく、設計が上手な人だと考えています。

――なるほど、ということは「伸びる人」と「伸びない人」の差は、モチベーションの強さではなく、「続けたくなる仕組み」を自分で作っているかどうかなんですね。