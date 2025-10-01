10月1日（水）に船橋競馬場で行われる、日本テレビ盃（Jpn2・3歳上・ダ1800m）の枠順は下記の通り。世界を見据えた前哨戦となるフォーエバーヤングは7枠7番へ。ブリーダーズカップへ向けてここは通過点。勝ち方が問われる。注目の発走は20時05分。

フォーエバーヤングに2頭が並ぶ！ロンジンワールドベストレースホース最新世界ランキング、日欧の有力馬が127で首位タイ

ここをステップにアメリカへ

1枠1番

グランデマーレ

牡8・56.0・西啓太

高岩孝敏・大井

2枠2番

キングズソード

牡6・57.0・藤岡佑介

寺島良・栗東

3枠3番

リュードマン

牡8・56.0・笠野雄大

矢内博・船橋

4枠4番

ソレナ

せん4・56.0・木間塚龍馬

矢野義幸・船橋

5枠5番

ホウオウトゥルース

せん9・56.0・岡村健司

佐藤裕太・船橋

6枠6番

ライトウォーリア

牡8・57.0・吉原寛人

内田勝義・川崎

7枠7番

フォーエバーヤング

牡4・58.0・坂井瑠星

矢作芳人・栗東

7枠8番

マーブルロック

牡5・56.0・武豊

西園正都・栗東

8枠9番

ギガキング

牡7・56.0・野畑凌

稲益貴弘・船橋

8枠10番

レヴォントゥレット

牡4・56.0・岩田望来

矢作芳人・栗東