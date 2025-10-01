【日本テレビ盃】フォーエバーヤングは7枠7番へ
10月1日（水）に船橋競馬場で行われる、日本テレビ盃（Jpn2・3歳上・ダ1800m）の枠順は下記の通り。世界を見据えた前哨戦となるフォーエバーヤングは7枠7番へ。ブリーダーズカップへ向けてここは通過点。勝ち方が問われる。注目の発走は20時05分。
1枠1番
グランデマーレ
牡8・56.0・西啓太
高岩孝敏・大井
2枠2番
キングズソード
牡6・57.0・藤岡佑介
寺島良・栗東
3枠3番
リュードマン
牡8・56.0・笠野雄大
矢内博・船橋
4枠4番
ソレナ
せん4・56.0・木間塚龍馬
矢野義幸・船橋
5枠5番
ホウオウトゥルース
せん9・56.0・岡村健司
佐藤裕太・船橋
6枠6番
ライトウォーリア
牡8・57.0・吉原寛人
内田勝義・川崎
7枠7番
フォーエバーヤング
牡4・58.0・坂井瑠星
矢作芳人・栗東
7枠8番
マーブルロック
牡5・56.0・武豊
西園正都・栗東
8枠9番
ギガキング
牡7・56.0・野畑凌
稲益貴弘・船橋
8枠10番
レヴォントゥレット
牡4・56.0・岩田望来
矢作芳人・栗東