アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』でオグリキャップ役を務める声優・高柳知葉が、10月12日（日）よる9時スタートのTBS日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』に出演することが決定した。妻夫木聡演じる主人公・栗須栄治の姉役を演じ、第1話で電話越しに弟を気遣うシーンに声で登場する。

高柳は2014年に声優デビューし、2018年から『ウマ娘 プリティーダービー』でオグリキャップ役を担当。以来、同役を代表作として広く知られている。今回の出演について「ドラマの世界に携われる日がくるとは思っていなかったので光栄でした。改めてたくさんの方へ感謝の気持ちでいっぱいです」と喜びを語った。

異色のコラボが話題

日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』は競馬を舞台にした早見和真氏の小説を原作とし、妻夫木聡をはじめ佐藤浩市、黒木瞳ら豪華キャストが出演。アニメとの異色コラボも話題を集めている。

●高柳知葉コメント

ドラマに携われる日がくるとは思っていなかったので、お話をいただいてとても光栄でした。このようなご縁がいただけたのも、『ウマ娘 シンデレラグレイ』に関わっていたからこそだと思うので、改めてたくさんの方へ感謝の気持ちでいっぱいです。栗須と電話をするシーンの収録をしたのですが、ドラマの世界の自然体の演技というのが、アニメとまた違うので、その塩梅が難しいなと感じました。でもとても刺激的で充実した収録になり、とても楽しかったです。今回、『ウマ娘 シンデレラグレイ』と日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』のコラボが決定して、こんなご縁があるのだと驚きました。『ザ・ロイヤルファミリー』は、競馬というものやお馬さんに関わるたくさんの方々の熱い思いというのが詰まった作品だと思いますし、アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』も、オグリキャップを中心にいろんな愛と情熱が詰まった作品になっているので、どちらも楽しんでいただけると嬉しいです。