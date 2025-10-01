¡ÚÇò»³Âç¾ÞÅµ¡Û¿¹»Õ¡ÖÌÜÉ¸¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥«¥Ã¥×¡×¥¸¥ã¥¹¥Ñ¡¼¥í¥Ö¥¹¥È¡¢Ãæ9Æü½ÐÁö¤Ç½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ
¡¡9·î30Æü¡¢¶âÂô¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¸òÎ®G3¡¦Çò»³Âç¾ÞÅµ¡Ê¥À2100m¡Ë¤Ï¡¢´Ý»³¸µµ¤µ³¾è¤Î¥¸¥ã¥¹¥Ñ¡¼¥í¥Ö¥¹¥È¤¬·Ú²÷¤ÊÆ¨¤²µÓ¤òÈô¤Ð¤·¤Æ½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£Æ±ÇÏ¤Ï9·î20Æü¤ÎÃæ»³¥ª¡¼¥×¥ó¥¯¥é¥¹¤Ç2Ãå¤Î¤¢¤È¡¢Ãæ9Æü¤Ç¤Î¶âÂô»²Àï¤À¤Ã¤¿¡£
¿¹½¨¹ÔÄ´¶µ»Õ
¡Ö¸å¤í¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬°ìÇÕ°ìÇÕ¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Â®¤¤¤Î¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤¢¤Ê¤ë¤È¸å¤í¤âÂÔ¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤Æ¤â¤³¤ÎÇÏ¾ì¤À¤È¤·¤ó¤É¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤Ç¤âºÇ¸å¤Ï¥¢¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤Ç¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£´Ö³Ö¤òµÍ¤á¤Æ»È¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤Áö¤ê¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢ºÇ½é¤«¤é¤³¤³¤ò»È¤¦¤Î¤ÏÍ½ÄêÄÌ¤ê¤Ç¤·¤¿¡£º£¤Î¤È¤³¤í¤ÏÆ¨¤²¤¿Êý¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤Î¸å¤ÏÇÏ¤Î¾õÂÖ¤ò¸«¤Æ¤«¤é¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ê²¼È¾´ü¤Î¡ËÌÜÉ¸¤Ï¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥«¥Ã¥×¤Ç¤¹¡×
¡¡¥ì¡¼¥¹·ë²Ì¡¢¾ÜºÙ¤Ï²¼µ¤Î¤È¤ª¤ê¡£
¡¡9·î30Æü¡¢¶âÂô¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿10R¡¦Çò»³Âç¾ÞÅµ¡ÊJpn3¡¦3ºÐ¾å¡¦¥À2100m¡Ë¤Ï¡¢´Ý»³¸µµ¤µ³¾è¤Î3ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥¸¥ã¥¹¥Ñ¡¼¥í¥Ö¥¹¥È¡Ê¤»¤ó4¡¦·ªÅì¡¦¿¹½¨¹Ô¡Ë¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£1ÇÏ¿Èº¹¤Î2Ãå¤Ë4ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥Ç¥£¡¼¥×¥ê¥Ü¡¼¥ó¡Ê²´5¡¦·ªÅì¡¦»Í°ÌÍÎÊ¸¡Ë¡¢3Ãå¤Ë1ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥«¥º¥¿¥ó¥¸¥ã¡¼¡Ê²´4¡¦·ªÅì¡¦¿·Ã«¸ù°ì¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï2:10.8¡ÊÎÉ¡Ë¡£
¡¡2ÈÖ¿Íµ¤¤ÇµÈ¸¶´²¿Íµ³¾è¡¢¥·¥ó¥á¥Ç¡¼¥¸¡¼¡Ê²´4¡¦¹âÃÎ¡¦ÂÇ±ÛÍ¦»ù¡Ë¤Ï¡¢4ÃåÇÔÂà¡£
¡¡´Ý»³¸µµ¤µ³¾è¤Î3ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥¸¥ã¥¹¥Ñ¡¼¥í¥Ö¥¹¥È¤ÎÁ¯¤ä¤«¤ÊÆ¨¤²ÀÚ¤ê¤¬ßÚÎö¤·¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¤Ç¤ÏºÇÆâÏÈ¤«¤é¥À¥Ã¥·¥å¤ò·è¤á¤ÆÌÂ¤ï¤º¥Ï¥Ê¤ò¼çÄ¥¡£ÂâÎó¤Ï½ÄÄ¹¤È¤Ê¤ê¡¢Íª¡¹¤ÈÃ±µ³¤ÎÆ¨¤²¤Ç·Ú²÷¤ËÈô¤Ð¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£2¼þÌÜ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤âÂçÆ¨¤²µ¤Ì£¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ò¸«¤»¤ÆÄ¾Àþ¤Þ¤Ç±¿¤Ö¤È¡¢¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥ê¡¼¥É¤ò¼è¤Ã¤ÆÇ´¤ê¹þ¤ó¤À¡£¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¤Ï¥Ç¥£¡¼¥×¥ê¥Ü¡¼¥ó¤ÎÄÉ¤¤¾å¤²¤òÍª¡¹¤ÈÎ¿¤¤¤À¡£9·î20Æü¤ÎÃæ»³¤Ç2Ãå¤Î¤¢¤È¡¢Ãæ9Æü¤Ç½ÐÁö¤Ç½Å¾ÞÄ©Àï¡£¤Þ¤µ¤Ë¿¹½¨¹Ô±¹¼Ë¤Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤«¤È¤â»×¤¨¤ë¤·¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤ê¤ÎÆ¨¤²ÀÚ¤ê¾¡¤Á¤À¤Ã¤¿¡£1ÈÖ¿Íµ¤¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤¿¥«¥º¥¿¥ó¥¸¥ã¡¼¤Ï3Ãå¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£
¥¸¥ã¥¹¥Ñ¡¼¥í¥Ö¥¹¥È¡¡12Àï6¾¡
¡Ê¤»¤ó4¡¦·ªÅì¡¦¿¹½¨¹Ô¡Ë
Éã¡§Khozan
Êì¡§Prize Informant
ÊìÉã¡§Marciano
ÇÏ¼ç¡§²ÃÆ£ÏÂÉ×
À¸»º¼Ô¡§Rivermont Farm
¡ÚÁ´Ãå½ç¡Û
1Ãå¡¡¥¸¥ã¥¹¥Ñ¡¼¥í¥Ö¥¹¥È¡¡´Ý»³¸µµ¤
2Ãå¡¡¥Ç¥£¡¼¥×¥ê¥Ü¡¼¥ó¡¡¸ÅÀîµÈÍÎ
3Ãå¡¡¥«¥º¥¿¥ó¥¸¥ã¡¼¡¡ÀîÅÄ¾²í
4Ãå¡¡¥·¥ó¥á¥Ç¡¼¥¸¡¼¡¡µÈ¸¶´²¿Í
5Ãå¡¡¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥Õ¥ó¥¸¥ó¡¡¼ò°æ³Ø
6Ãå¡¡¥Ô¥å¥¢¥¥¢¥ó¡¡µÈÅÄË
7Ãå¡¡¥µ¥¯¥é¥È¥Ã¥×¥¥Ã¥É¡¡¹â¶¶ÍªÎ¤
8Ãå¡¡¥¢¥ó¥¿¥ó¥¹¥ë¥Õ¥ì¡¡´ÝÌî¾¡¸×
9Ãå¡¡¥á¥ë¥Æ¥ß¥¢¡¡ÀÄÌøÀµµÁ
10Ãå¡¡¥Ó¥Ð¥í¥¸¡¼¥¿¡¡²ÃÆ£æÆÇÏ
11Ãå¡¡¥¦¥§¥¶¡¼¥³¥Ã¥¯¡¡·ª¸¶Âç²Ï
12Ãå¡¡¥Þ¥¤¥Í¥ë¥·¥¹¥Í¥í¥¹¡¡¾¾¸ÍÀ¯Ìé