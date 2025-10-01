µð¿Í°éÀ®£²Ç¯ÌÜ¡¦±àÅÄ½ãµ¬¡¢¥Õ¥¡¡¼¥àÆüËÜÁª¼ê¸¢ÀèÈ¯¤Ø¡Äº£µ¨£²·³¸ø¼°Àï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤éÌµ½ý£¸¾¡
¡¡µð¿Í¤Î°éÀ®£²Ç¯ÌÜ¡¦±àÅÄ½ãµ¬Åê¼ê¡Ê£²£°¡Ë¤¬¡¢¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó²¦¼Ô¤ÎÃæÆü¤ÈÀï¤¦¥Õ¥¡¡¼¥àÆüËÜÁª¼ê¸¢¡Ê£´Æü¡¦¥µ¥ó¥Þ¥ê¥óµÜºê¡Ë¤ÇÀèÈ¯¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬£³£°Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£µÙÍÜÆüÌÀ¤±¤Î¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢£Çµå¾ì¤Ç£²·³¤ÎÁ´ÂÎÎý½¬¤Ë»²²Ã¡£ÅÐÈÄ£´ÆüÁ°¤Î¥ë¡¼¥Á¥ó¤Ç¤¢¤ë¥Ö¥ë¥Ú¥óÅêµå¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡Âç¤¤¯ÈôÌö¤ò¿ë¤²¤¿£±Ç¯¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤È¤·¤Æ¡¢°ìÈ¯¾¡Éé¤ÎÂçÉñÂæ¤Ë¾å¤¬¤ë¡£º£µ¨¤Ï£¶·î¤Î£²·³¸ø¼°Àï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é£±£³ÅÙ¤ÎÀèÈ¯¤ò´Þ¤à£±£´ÅÐÈÄ¤ÇÌµ½ý¤Î£¸¾¡¡¢ËÉ¸æÎ¨£±¡¦£´£²¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£·¬ÅÄ£²·³´ÆÆÄ¤«¤é¤Ï¡Ö¤É¤ó¤Ê¤Ë°¤¯¤Æ¤â¡¢£µ²ó¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÅê¤²È´¤¤¤Æ¡¢ÀèÈ¯¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤ÈÀÕÇ¤¤Î½Å¤µ¤òÀâ¤«¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢¡Ö¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÃì¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ£²·³¤ÎÀèÈ¯¿Ø¤ò¤±¤ó°ú¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â£±£¶Ç¯°ÊÍè£¹Ç¯¤Ö¤ê¡¢£¹ÅÙÌÜ¤Î¥Õ¥¡¡¼¥àÆüËÜ°ì¤¬¤«¤«¤ëÂç»ö¤Ê°ìÀï¡£¿¤ÓÀ¹¤ê¤Î¼ãÉð¼Ô¤¬¡¢¥·¡¼¥º¥óÌµÇÔÄù¤á¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ±¦ÏÓ¤ò¿¶¤ë¡£