µð¿Í¡¦µÈÀî¾°µ±¡¢£Ã£ÓÉüµ¢¤Ø²°³°¤Ç¤ÎÂÇ·âÎý½¬¤òºÆ³«¡¡£±£¶¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç£²ËÜ¤Î¥µ¥¯±Û¤¨¡ÖÄË¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡±¦ÏÆÊ¢ÄË¤ÇÎ¥Ã¦¤·¤Æ¤¤¤ëµð¿Í¤ÎµÈÀî¾°µ±ÆâÌî¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤¬£³£°Æü¡¢²°³°¤Ç¤ÎÂÇ·âÎý½¬¤òºÆ³«¤·¤¿¡££Çµå¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿£²·³Îý½¬¤Ë°ìÉô»²²Ã¤·¡¢¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤Ç¤Ï£±£¶¥¹¥¤¥ó¥°¤Ç£²ËÜ¤Î¥µ¥¯±Û¤¨¡£¡Ö¡Ê´µÉô¤Ï¡ËÄË¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢£±£±Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡Ê£Ã£Ó¡ËÂè£±¥¹¥Æ¡¼¥¸¡Ê£Ó¡Ë¤Î½Ð¾ì¤Ø½çÄ´¤ÊÄ´À°¤Ö¤ê¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡±¦¤Øº¸¤ØÂÇµå¤¬Íð¤ìÈô¤ó¤À¡£±¦Íã¤Ø¿äÄê£±£±£°¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥µ¥¯±Û¤¨¤òÊü¤Æ¤Ð¡¢µÕÊý¸þ¤Ø¤ÏÃÆ´Ý¥é¥¤¥Ê¡¼¤Ç±Ô¤¤ÂÇµå¤òÏ¢È¯¡£¡Ö½©¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£É÷¤Èµ¨Àá¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡×¤Èµ¤²¹£²£´ÅÙ¤ÎÃÈ¤«¤µ¤ÎÃæ¡¢µ¤»ý¤Á¤è¤µ¤½¤¦¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¶¤Ã¤¿¡£ÌðÌî£²·³ÂÇ·â¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼«Ê¬¤ÎÂÎ½Å¤òÅÁ¤¨¤ë¤Î¤¬È´·²¤Ë¤¦¤Þ¤¤¡£¥â¥Î¤¬°ã¤¦¤Í¡×¤È¡¢Î¥Ã¦Á°¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤ÂÇ·âµ»½Ñ¤ËÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤ò½ª¤¨¤ë¤ÈÆóÎÝ¤Î¼éÈ÷°ÌÃÖ¤Ç¥Î¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¡¢·Ú²÷¤ÊÆ°¤¤òÈäÏª¤·¤¿¡££±Æü¤Ï£²·³¤È¥í¥Ã¥Æ¤ÎÎý½¬»î¹ç¡Ê£Çµå¾ì¡Ë¤Ç»î¹çÁ°Îý½¬¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÍ½Äê¡£º£¸å¤Ï¥é¥¤¥Ö£Â£Ð¤Ê¤É¤Ç¼ÂÀï´¶³Ð¤òÍÜ¤¦¤Î¤¬¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¤«¤Í¤Æ¾È½à¤ò¹ç¤ï¤»¤ë£Ã£ÓÂè£±£Ó¤Î³«Ëë¤Þ¤Ç»Ä¤ê£±£°Æü¡£ÂÔË¾¤Î£±·³Éüµ¢¤Ø¡¢³Î¤«¤ÊÆ»¶Ú¤¬³«¤±¤Æ¤¤¿¡£¡ÊÆâÅÄ¡¡Âó´õ¡Ë