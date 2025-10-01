キーエンスの「できる社員」の共通点…「悪い報告」ほど早くするワケ
目標が達成できそうにない、進捗が予定よりも遅れている、商談で失敗してしまった……。上司が本当に聞きたいと思っているのは「いい報告」ではなく、意外にもこうした「悪い報告」だという。元キーエンスで、新刊『ひたすらKPI』を上梓した岩田圭弘氏が、なぜ「悪い報告」が重要なのか、どう伝えれば上司の信頼を得ることができるのかを教える。
上司が本当に聞きたいのは「悪いとき」の話
成果が出ないときに、どのように上司と信頼を築けばよいのでしょうか。本稿では、信頼を得られる方法を具体的に解説していきます。
ここで、上司の本音をお伝えしましょう。私自身、マネジャーとして部下を持つようになって初めてわかったことがあります。それは、「成績が良いときの報告はそれほど重要ではない」ということです。
これは多くの人が意外に思われるかもしれません。普通に考えれば、良い成果を報告する方が評価されそうです。
「今月は目標を大幅に超えました！」と報告すれば、上司も喜ぶでしょう。しかし、実際は上司の気持ちはそれほど単純ではありません。
なぜだと思いますか？ それは、良いときの報告は誰でもできるからです。そして、良いときは放っておいても大丈夫だからです。上司が本当に知りたいのは、「悪いときに何が起きているのか」「どう改善しようとしているのか」なのです。
多くの場合、上司の上にもさらに上司がいます。部長の上には役員が、役員の上には社長がいます。そして、部下の成果は上司の成果でもあります。つまり、あなたのチームが失敗すれば、あなたの上司も失敗したことになります。
だからこそ、上司は常に不安を抱えています。
「このままで大丈夫だろうか」「月末に悪い報告が来るのではないか」「上層部に何と説明すればいいのか」……。
この不安を解消してくれるのが、悪いときの適切な報告です。上司にしてみれば、早めに状況を把握できれば、対策も打てます。上層部への説明も準備できます。最悪の事態を避けられるのです。
実際の職場でよく見る光景を思い出してください。月次の営業会議や進捗報告会で、目標を達成した人はどのように報告しているでしょうか。
「今月は目標を120％達成しました！ A社から大型受注をいただき、B社でも新規案件が決まりました。チーム一丸となって頑張った成果です。来月も引き続き頑張ります！」
得意げに、時には少し自慢げに報告する姿がほとんどではないでしょうか。確かに、成果を出したことは素晴らしいです。褒められるべきことです。しかし、上司の立場から見ると、この報告からは何も学べません。
なぜならば：
・なぜ成功したのかが不明確
「頑張った」では、何をどう頑張ったのかわからない。運が良かっただけかもしれない。
・再現性があるかどうかわからない
今月たまたまうまくいっただけで、来月も同じ成果が出せるか不明。
・他のチームの参考にならない
成功要因が曖昧なので、他のチームが真似することができない。
・上司として何をすればいいかわからない
順調なら特にサポートは不要。上司の存在価値が感じられない。
さらに、人間の心理として、成功している人の自慢話を聞くのは、それほど楽しいものではありません。特に、他のチームが苦戦している中で、一人だけ得意げに成功談を語られると、「空気が読めない人」という印象すら与えかねません。
悪いときの報告が重要な5つの理由
一方、目標未達成のときの報告は、組織にとって非常に価値があります。その理由を詳しく見ていきましょう。
(1) 改善の余地が明確になる
問題点が明らかになれば、改善策も見えてきます。「電話のコンタクト率が低い」とわかれば、「時間帯を変える」「トークを改善する」など、具体的な対策が立てられます。
これは組織全体のレベルアップにつながります。一人の失敗から全員が学べるのです。成功からも学べますが、失敗からの学びの方が、より具体的で実践的なことが多いのです。
(2) 同じ失敗を防げる
一人の失敗を共有することで、他のメンバーが同じ失敗をする事態を防げます。
「A社では価格交渉で失敗したが、それは競合の価格を事前に調査していなかったから」という情報があれば、他のメンバーは事前に競合価格を調査するようになります。
組織として同じ失敗を繰り返さないことは、効率性の観点から非常に重要です。全員が同じ穴に落ちる必要はないのです。
(3) 支援の必要性がわかる
上司として、どこにリソースを投入すべきかが明確になります。
「新人のBさんが苦戦している」とわかれば、ベテランをサポートにつける、「技術的な課題で詰まっている」とわかれば、専門家を呼ぶ、など適切な支援ができます。
限られたリソースを最適に配分するためには、問題の所在を正確に把握する必要があります。悪いときの報告は、そのための重要な情報源になります。
(4) 本当の実力がわかる
順調なときは誰でも良く見えます。笑顔で、自信満々に報告します。しかし、それが本当の実力なのか、たまたま運が良かっただけなのかはわかりません。
困難なときこそ、その人の真の実力がわかります。冷静さを保てるか。論理的に考えられるか。前向きな姿勢を維持できるか。これらは、困難な状況でしか測れません。
スポーツでは勝っているときは誰でも良いプレーができます。しかし、負けているとき、プレッシャーがかかったときにこそ、真の実力が現れるのです。ビジネスも同じです。
(5) 信頼関係が深まる
意外に思われるかもしれませんが、悪い報告を適切にできる部下ほど、上司から信頼されます。
なぜなら、「この人は隠し事をしない」「問題があれば早めに相談してくれる」という安心感があるからです。上司にしてみれば不確実性が極めて低くなります。
逆に、いつも良い報告ばかりの部下は、「本当に問題はないのか？」「何か隠しているのではないか？」という疑念を抱かせます。管理コストも高くなり、評価も下がりかねません。
「できる人」ほど悪い報告が早い
私がキーエンスで見てきた優秀な営業担当者には、共通点がありました。それは、「悪い報告ほど早くする」ことです。
たとえば、月初に立てた訪問計画に対して、第1週目で遅れが出た場合、
・普通の営業担当者
「まだ月初だから、来週で挽回すればいい」と考え、報告しない。「上司も忙しそうだし、わざわざ悪い報告をする必要はない」と判断する。結果、月末になって「実は未達でした」と報告することになる。
・優秀な営業担当者
「第1週の訪問が計画の70％しか達成できませんでした。理由は、急な会議が入ったことと、移動時間を甘く見積もっていたことです。来週は、会議の少ない火曜と木曜に集中して訪問し、遅れを取り戻します」と、週次ミーティングですぐに報告する。
この違いが、最終的な成果の違いにつながります。なぜなら、早期に問題を共有すれば、
(1) 上司からアドバイスをもらえる
「それなら、○○さんのルートと一緒に回れば効率的だよ」など、経験に基づいたアドバイスがもらえる。
(2) 必要なサポートを受けられる
「来週は私も同行するよ」「ベテランの○○さんにサポートを頼もう」など、具体的な支援が受けられる。
(3) 軌道修正が早くできる
月初の遅れなら、残り3週間で十分リカバリー可能。月末では手遅れ。
(4) 最悪の事態を避けられる
早めに手を打つことで、大幅な未達という最悪の事態を避けられる。
(5) 信頼関係が構築される
「この人は問題を隠さない」という信頼感が生まれる。
悪いときの報告で信頼を失う3つのパターン
しかし、ただ悪い報告をすればいいというわけではありません。以下のような報告は、逆に信頼を失いかねません。
パターン1 言い訳だけの報告
「目標未達成でした。でも、これは市場環境が悪くて、競合も値下げしてきて、顧客の予算も削られて、さらに今月は雨の日が多くて訪問しづらくて……」
このような外的要因ばかりを並べる報告を聞いた上司は、心の中でこう思います。
「で、あなたは何をしたの？」「言い訳はいいから、どうするつもりなの？」
言い訳が多い人は、自分の責任を認めたくない人です。そして、責任を認めない人は、成長しません。上司はそれを経験的に知っているので、言い訳の多い部下を信頼しないのです。
パターン2 分析が甘い報告
「なんとなく調子が悪くて、目標達成できませんでした。来月は頑張ります」
このような漠然とした報告では、何も改善されません。「なんとなく」では、対策の立てようがありません。「頑張ります」では、何をどう頑張るのかわかりません。
上司としては、「同じことの繰り返しになるのでは？」と不安になります。そして、その不安は多くの場合、現実になります。原因がわからなければ、改善のしようがないからです。
パターン3 他責の報告
「○○部署が協力してくれないので、うまくいきませんでした」「部下の○○さんがミスをしたので、目標未達成でした」「システムが使いにくくて、効率が上がりませんでした」
このような他部署や他人のせいにする報告は、最も信頼を失います。なぜなら、リーダーとしての責任を放棄しているからです。
確かに、他部署の協力不足や部下のミス、システムの問題はあるでしょう。しかし、それらを前提とした上で、自分たちでできることを考えるのがリーダーの仕事です。他責の姿勢では、何も解決しません。
悪いときの報告で信頼を得る5つのパターン
では、どのような報告をすれば信頼を得られるのでしょうか。具体例を交えて説明します。
パターン1 数字に基づいた具体的な分析
「今月の目標未達成の原因を分析しました。KPIを見ると、以下のことがわかりました：
(1) 電話のコンタクト率が先月の30％から20％に低下
・原因：午後の遅い時間帯の電話が増えた（担当者不在率が高い）
(2) 面談から商談化の成功確率が35％から25％に低下
・原因：アウトバウンドの面談比率増加、新商品の価値訴求が不十分（商品知識の習得が遅れている）
(3) 既存顧客からの解約が2件発生
・原因：フォロー不足（新規開拓に注力しすぎた）」
このような具体的な分析は、「しっかり考えている」「問題から逃げていない」という印象を与えます。数字という客観的な事実に基づいているので、議論も建設的になります。
パターン2 自責の姿勢
「私のマネジメントに問題がありました。具体的には：
(1) 新人教育に十分な時間を割けなかった
(2) KPIの日次チェックを怠り、問題の発見が遅れた
(3) チーム内の情報共有の仕組みが不十分だった
これらはすべて私の責任です。言い訳はありません」
このような自責の姿勢は、「この人は成長する」という期待を抱かせます。なぜなら、自分の問題点を認識できる人は、それを改善できるからです。
また、リーダーが責任を取る姿勢を見せることで、チームメンバーも安心して仕事ができます。「失敗しても、上司が守ってくれる」という安心感は、チャレンジを促進します。
パターン3 具体的な改善策の提示
「原因分析に基づき、以下の改善策を実施します：
(1) コンタクト率向上策
・架電時間を午前中心にシフト（現在40％→60％へ）
・火曜と木曜の午前を「架電集中タイム」に設定
・効果測定：2週間後にコンタクト率を再測定
(2) 商談化率向上策
・毎週金曜18時から商品勉強会を実施
・成功事例の共有会を週1回開催
・ロールプレイングを週1回行い訴求力を強化
(3) 既存顧客フォロー強化
・既存顧客へのヘルスチェックを週内に実施率100％
・ハイタッチ営業で、既存顧客には月1回面談実施」
このような前向きな改善策は、「任せても大丈夫」という安心感を与えます。具体的で実行可能な内容なので、「本当に改善される」という期待も持てます。
パターン4 リスクと対策をセットで提示
「改善策を実施しますが、以下のリスクがあります：
リスク(1) 架電時間のシフトにより、午後のフォロー業務が滞る可能性
・対策：フォロー業務の一部を自動化（メールテンプレートの活用）
リスク(2) 勉強会の時間確保により、営業活動時間が減少する可能性
・対策：勉強会は隔週開催とし、オンライン動画も活用
もし2週間後も改善が見られない場合は、別のアプローチを検討します」
このようにリスクも正直に伝えることで、「現実的に考えている」という印象を与えます。また、うまくいかなかった場合の代替案も用意していることで、信頼感が増します。
パターン5 必要なサポートの明確化
「改善策を実行するにあたり、以下のサポートをお願いできますでしょうか：
(1) ベテランの○○さんに、新人向けの電話トーク指導を週1回お願いしたい
(2) 商品開発部に、新商品の詳細説明会を開催してもらいたい
(3) 他チームの成功事例を共有してもらいたい
これらのサポートがあれば、来月は必ず目標を達成できると考えています」
必要なサポートを明確に伝えることで、上司も動きやすくなります。「丸投げ」ではなく、「一緒に解決したい」という姿勢が伝わります。
信頼を得る報告をするためには、うまくいかなかった原因をしっかりと分析し、次の行動を示す必要があるのです。