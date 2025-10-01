キーエンスの「できる社員」の共通点…「悪い報告」ほど早くするワケ

目標が達成できそうにない、進捗が予定よりも遅れている、商談で失敗してしまった……。上司が本当に聞きたいと思っているのは「いい報告」ではなく、意外にもこうした「悪い報告」だという。元キーエンスで、新刊『ひたすらKPI』を上梓した岩田圭弘氏が、なぜ「悪い報告」が重要なのか、どう伝えれば上司の信頼を得ることができるのかを教える。

上司が本当に聞きたいのは「悪いとき」の話

成果が出ないときに、どのように上司と信頼を築けばよいのでしょうか。本稿では、信頼を得られる方法を具体的に解説していきます。

ここで、上司の本音をお伝えしましょう。私自身、マネジャーとして部下を持つようになって初めてわかったことがあります。それは、「成績が良いときの報告はそれほど重要ではない」ということです。

これは多くの人が意外に思われるかもしれません。普通に考えれば、良い成果を報告する方が評価されそうです。

「今月は目標を大幅に超えました！」と報告すれば、上司も喜ぶでしょう。しかし、実際は上司の気持ちはそれほど単純ではありません。

なぜだと思いますか？ それは、良いときの報告は誰でもできるからです。そして、良いときは放っておいても大丈夫だからです。上司が本当に知りたいのは、「悪いときに何が起きているのか」「どう改善しようとしているのか」なのです。

多くの場合、上司の上にもさらに上司がいます。部長の上には役員が、役員の上には社長がいます。そして、部下の成果は上司の成果でもあります。つまり、あなたのチームが失敗すれば、あなたの上司も失敗したことになります。

だからこそ、上司は常に不安を抱えています。

「このままで大丈夫だろうか」「月末に悪い報告が来るのではないか」「上層部に何と説明すればいいのか」……。

この不安を解消してくれるのが、悪いときの適切な報告です。上司にしてみれば、早めに状況を把握できれば、対策も打てます。上層部への説明も準備できます。最悪の事態を避けられるのです。

実際の職場でよく見る光景を思い出してください。月次の営業会議や進捗報告会で、目標を達成した人はどのように報告しているでしょうか。

「今月は目標を120％達成しました！ A社から大型受注をいただき、B社でも新規案件が決まりました。チーム一丸となって頑張った成果です。来月も引き続き頑張ります！」

得意げに、時には少し自慢げに報告する姿がほとんどではないでしょうか。確かに、成果を出したことは素晴らしいです。褒められるべきことです。しかし、上司の立場から見ると、この報告からは何も学べません。

なぜならば：

・なぜ成功したのかが不明確

「頑張った」では、何をどう頑張ったのかわからない。運が良かっただけかもしれない。

・再現性があるかどうかわからない

今月たまたまうまくいっただけで、来月も同じ成果が出せるか不明。

・他のチームの参考にならない

成功要因が曖昧なので、他のチームが真似することができない。

・上司として何をすればいいかわからない

順調なら特にサポートは不要。上司の存在価値が感じられない。

さらに、人間の心理として、成功している人の自慢話を聞くのは、それほど楽しいものではありません。特に、他のチームが苦戦している中で、一人だけ得意げに成功談を語られると、「空気が読めない人」という印象すら与えかねません。

悪いときの報告が重要な5つの理由

一方、目標未達成のときの報告は、組織にとって非常に価値があります。その理由を詳しく見ていきましょう。

(1) 改善の余地が明確になる

問題点が明らかになれば、改善策も見えてきます。「電話のコンタクト率が低い」とわかれば、「時間帯を変える」「トークを改善する」など、具体的な対策が立てられます。

これは組織全体のレベルアップにつながります。一人の失敗から全員が学べるのです。成功からも学べますが、失敗からの学びの方が、より具体的で実践的なことが多いのです。

(2) 同じ失敗を防げる

一人の失敗を共有することで、他のメンバーが同じ失敗をする事態を防げます。

「A社では価格交渉で失敗したが、それは競合の価格を事前に調査していなかったから」という情報があれば、他のメンバーは事前に競合価格を調査するようになります。

組織として同じ失敗を繰り返さないことは、効率性の観点から非常に重要です。全員が同じ穴に落ちる必要はないのです。

(3) 支援の必要性がわかる

上司として、どこにリソースを投入すべきかが明確になります。

「新人のBさんが苦戦している」とわかれば、ベテランをサポートにつける、「技術的な課題で詰まっている」とわかれば、専門家を呼ぶ、など適切な支援ができます。

限られたリソースを最適に配分するためには、問題の所在を正確に把握する必要があります。悪いときの報告は、そのための重要な情報源になります。

(4) 本当の実力がわかる

順調なときは誰でも良く見えます。笑顔で、自信満々に報告します。しかし、それが本当の実力なのか、たまたま運が良かっただけなのかはわかりません。

困難なときこそ、その人の真の実力がわかります。冷静さを保てるか。論理的に考えられるか。前向きな姿勢を維持できるか。これらは、困難な状況でしか測れません。

スポーツでは勝っているときは誰でも良いプレーができます。しかし、負けているとき、プレッシャーがかかったときにこそ、真の実力が現れるのです。ビジネスも同じです。

(5) 信頼関係が深まる

意外に思われるかもしれませんが、悪い報告を適切にできる部下ほど、上司から信頼されます。

なぜなら、「この人は隠し事をしない」「問題があれば早めに相談してくれる」という安心感があるからです。上司にしてみれば不確実性が極めて低くなります。

逆に、いつも良い報告ばかりの部下は、「本当に問題はないのか？」「何か隠しているのではないか？」という疑念を抱かせます。管理コストも高くなり、評価も下がりかねません。

「できる人」ほど悪い報告が早い

私がキーエンスで見てきた優秀な営業担当者には、共通点がありました。それは、「悪い報告ほど早くする」ことです。

たとえば、月初に立てた訪問計画に対して、第1週目で遅れが出た場合、

・普通の営業担当者

「まだ月初だから、来週で挽回すればいい」と考え、報告しない。「上司も忙しそうだし、わざわざ悪い報告をする必要はない」と判断する。結果、月末になって「実は未達でした」と報告することになる。

・優秀な営業担当者

「第1週の訪問が計画の70％しか達成できませんでした。理由は、急な会議が入ったことと、移動時間を甘く見積もっていたことです。来週は、会議の少ない火曜と木曜に集中して訪問し、遅れを取り戻します」と、週次ミーティングですぐに報告する。

この違いが、最終的な成果の違いにつながります。なぜなら、早期に問題を共有すれば、

(1) 上司からアドバイスをもらえる

「それなら、○○さんのルートと一緒に回れば効率的だよ」など、経験に基づいたアドバイスがもらえる。

(2) 必要なサポートを受けられる

「来週は私も同行するよ」「ベテランの○○さんにサポートを頼もう」など、具体的な支援が受けられる。

(3) 軌道修正が早くできる

月初の遅れなら、残り3週間で十分リカバリー可能。月末では手遅れ。

(4) 最悪の事態を避けられる

早めに手を打つことで、大幅な未達という最悪の事態を避けられる。

(5) 信頼関係が構築される

「この人は問題を隠さない」という信頼感が生まれる。

悪いときの報告で信頼を失う3つのパターン

しかし、ただ悪い報告をすればいいというわけではありません。以下のような報告は、逆に信頼を失いかねません。

パターン1 言い訳だけの報告

「目標未達成でした。でも、これは市場環境が悪くて、競合も値下げしてきて、顧客の予算も削られて、さらに今月は雨の日が多くて訪問しづらくて……」

このような外的要因ばかりを並べる報告を聞いた上司は、心の中でこう思います。

「で、あなたは何をしたの？」「言い訳はいいから、どうするつもりなの？」

言い訳が多い人は、自分の責任を認めたくない人です。そして、責任を認めない人は、成長しません。上司はそれを経験的に知っているので、言い訳の多い部下を信頼しないのです。

パターン2 分析が甘い報告

「なんとなく調子が悪くて、目標達成できませんでした。来月は頑張ります」

このような漠然とした報告では、何も改善されません。「なんとなく」では、対策の立てようがありません。「頑張ります」では、何をどう頑張るのかわかりません。

上司としては、「同じことの繰り返しになるのでは？」と不安になります。そして、その不安は多くの場合、現実になります。原因がわからなければ、改善のしようがないからです。

パターン3 他責の報告

「○○部署が協力してくれないので、うまくいきませんでした」「部下の○○さんがミスをしたので、目標未達成でした」「システムが使いにくくて、効率が上がりませんでした」

このような他部署や他人のせいにする報告は、最も信頼を失います。なぜなら、リーダーとしての責任を放棄しているからです。

確かに、他部署の協力不足や部下のミス、システムの問題はあるでしょう。しかし、それらを前提とした上で、自分たちでできることを考えるのがリーダーの仕事です。他責の姿勢では、何も解決しません。

悪いときの報告で信頼を得る5つのパターン

では、どのような報告をすれば信頼を得られるのでしょうか。具体例を交えて説明します。

パターン1 数字に基づいた具体的な分析

「今月の目標未達成の原因を分析しました。KPIを見ると、以下のことがわかりました：

(1) 電話のコンタクト率が先月の30％から20％に低下

・原因：午後の遅い時間帯の電話が増えた（担当者不在率が高い）

(2) 面談から商談化の成功確率が35％から25％に低下

・原因：アウトバウンドの面談比率増加、新商品の価値訴求が不十分（商品知識の習得が遅れている）

(3) 既存顧客からの解約が2件発生

・原因：フォロー不足（新規開拓に注力しすぎた）」

このような具体的な分析は、「しっかり考えている」「問題から逃げていない」という印象を与えます。数字という客観的な事実に基づいているので、議論も建設的になります。

パターン2 自責の姿勢

「私のマネジメントに問題がありました。具体的には：

(1) 新人教育に十分な時間を割けなかった

(2) KPIの日次チェックを怠り、問題の発見が遅れた

(3) チーム内の情報共有の仕組みが不十分だった

これらはすべて私の責任です。言い訳はありません」

このような自責の姿勢は、「この人は成長する」という期待を抱かせます。なぜなら、自分の問題点を認識できる人は、それを改善できるからです。

また、リーダーが責任を取る姿勢を見せることで、チームメンバーも安心して仕事ができます。「失敗しても、上司が守ってくれる」という安心感は、チャレンジを促進します。

パターン3 具体的な改善策の提示

「原因分析に基づき、以下の改善策を実施します：

(1) コンタクト率向上策

・架電時間を午前中心にシフト（現在40％→60％へ）

・火曜と木曜の午前を「架電集中タイム」に設定

・効果測定：2週間後にコンタクト率を再測定

(2) 商談化率向上策

・毎週金曜18時から商品勉強会を実施

・成功事例の共有会を週1回開催

・ロールプレイングを週1回行い訴求力を強化

(3) 既存顧客フォロー強化

・既存顧客へのヘルスチェックを週内に実施率100％

・ハイタッチ営業で、既存顧客には月1回面談実施」

このような前向きな改善策は、「任せても大丈夫」という安心感を与えます。具体的で実行可能な内容なので、「本当に改善される」という期待も持てます。

パターン4 リスクと対策をセットで提示

「改善策を実施しますが、以下のリスクがあります：

リスク(1) 架電時間のシフトにより、午後のフォロー業務が滞る可能性

・対策：フォロー業務の一部を自動化（メールテンプレートの活用）

リスク(2) 勉強会の時間確保により、営業活動時間が減少する可能性

・対策：勉強会は隔週開催とし、オンライン動画も活用

もし2週間後も改善が見られない場合は、別のアプローチを検討します」

このようにリスクも正直に伝えることで、「現実的に考えている」という印象を与えます。また、うまくいかなかった場合の代替案も用意していることで、信頼感が増します。

パターン5 必要なサポートの明確化

「改善策を実行するにあたり、以下のサポートをお願いできますでしょうか：

(1) ベテランの○○さんに、新人向けの電話トーク指導を週1回お願いしたい

(2) 商品開発部に、新商品の詳細説明会を開催してもらいたい

(3) 他チームの成功事例を共有してもらいたい

これらのサポートがあれば、来月は必ず目標を達成できると考えています」

必要なサポートを明確に伝えることで、上司も動きやすくなります。「丸投げ」ではなく、「一緒に解決したい」という姿勢が伝わります。

信頼を得る報告をするためには、うまくいかなかった原因をしっかりと分析し、次の行動を示す必要があるのです。

