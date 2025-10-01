最高値圏の日本株でPBR1倍割れの「お宝銘柄5選」…日経平均4万5000円突破でも「出遅れ物色」が期待できる

最高値圏の日本株にも「そうでもない銘柄」が…

日本株市場が好調です。

日経平均株価もTOPIXも史上最高値を更新しています。

3年ぐらい前までは多くの投資家から見向きもされず、「オワコン」とも言われがちだったアセットですが、なかなかどうしてかなり健闘しているなと感じる日々が続いています。

日本株指数が史上最高値を更新しているということは、少なくない銘柄が上場来高値を付けているということでもあるでしょう。好調な日本株市場に魅力を感じて買ってみたいと思う一方、上場来高値を更新しているような銘柄にはもう上昇余地がそれほどないかもなと感じて、投資を躊躇なさっているかもしれません。

とはいえ、TOPIXは約1,600銘柄で構成されています。快調に株価が上昇している銘柄がある一方、そうでもない銘柄もあり、「そうでもない銘柄」には「出遅れ物色」という形でこれから資金が入る可能性があります。この記事では「そうでもない銘柄」にフォーカスを当てます。

「そうでもない銘柄」の基準

日本取引所グループは毎月市場別、規模別、業種別のPER、PBR等を公表しています（規模別・業種別PER・PBR | 日本取引所グループ）。2025年8月末の東証プライム市場全体のPERは16.8倍、PBRは1.3倍でした。PERもPBRも株式投資家にはなじみ深いでしょう。ざっくり言えばPERは業績の成長性に着目した指標で、PBRは割高割安の判定に使われることが多い指標と言えるでしょうか。

「そうでもない銘柄」を選ぶ指標としてPBRを用いました。日本語では株価純資産倍率と表現され、株価÷1株あたり純資産で算出します。PBRが1倍未満であれば、株価が帳簿上の価値である企業の純資産より低いので「割安」と判断する方が多いです。

少しPBRをめぐる歴史をさかのぼります。東証は2022年のプライム、スタンダード、グロースの3市場区分へ移行した市場再編を経て、日本企業の資本効率の低さや株価低迷を問題視していました。特に、PBRが1倍を下回る「割安株」が目立つ状況が、市場全体の魅力を損ない、海外投資家離れを招いているとして、2023年3月31日、東証は「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応等に関するお願い」をプライム・スタンダード市場の全上場企業約3,800社に対し公表しました。この「お願い」で、PBR1倍割れ企業（当時約半数）には、改善方針・具体策・進捗の開示を強く要請しました。

これは、東証の「お願い」であって、義務付けではなかったのですが、多くの上場企業が増配や自社株買いなどで株主還元強化を講じるなどの対応が公表された結果、それを好感した投資家の資金が日本株市場に入り始めたのです。

その後約2年半を経て、日本株指数が史上最高値を更新したわけですが、それでもなおPBRが1倍割れの企業はあり、それをこの記事では「そうでもない銘柄」と定義します。加えて、時価総額が大きい銘柄の方が機関投資家の出遅れ物色資金が入りやすいと考えて、プライム市場上場銘柄で時価総額8,000億円以上という条件を設けています。2つの基準に合致する銘柄から、投資家が魅力的と感じそうな要素がある銘柄をご紹介します。なお、いずれの指標も2025/9/19終値を基準としました。

2つの要素で注目の農業機械の最大手

■クボタ（6326 PBR: 0.88倍 時価総額:21,366億円）

農業機械の国内最大手です。世界でも第3位です。

2025年8月に、今期業績予想を下方修正して好調な日本株市場の中で出遅れていますが、2026年12月期は業績回復見込みがあり、長い目で見れば今は割安と考えました。

筆者個人的にはさらに2つの要素に着目しています。

1つは、日本の多くの場所で老朽化が顕著な下水道管リプレース需要を見込めることです。農業機械がよく知られる企業ですが、水インフラ分野でも約130年の歴史を持ち、耐震性に優れた下水道管を製造販売しています。

もう1つは、米価上昇の追い風を受けそうなことです。筆者の前回の記事で2025年産新米の概算金が大きく上昇していることに触れています。国策としてコメ増産機運があることと、概算金を手にした生産者が農業機械への設備投資を増やす期待を持てると考えています。

■王子HD(3861 PBR:0.73倍 時価総額 8,344億円）

国内トップの製紙メーカーです。直近10年で海外ビジネスが拡大しましたが、売上高の約6割を国内で得ており、いわゆるトランプ関税政策による業績への影響が比較的小さいと考えられます。

また、製紙素材であるパルプは約70％を輸入に依存しており、今後米国の利下げと日本の利上げによって為替レートが円高に進むとすれば、原価の低減効果を見込めるため、営業利益にプラス寄与すると想定されます。

2024年には大規模な自社株買いの実施。2025年4月に発表した中期経営計画でそれまで30％程度であった配当性向を50％に引き上げると公表したことが好感され、2025年は株価が好調に推移しています。一方で、依然として低PBR銘柄であり、今後さらなる株主還元策を発表する可能性を感じます。

今後の増配余地も大きい

■大日本印刷（7912 PBR:0.99倍 時価総額: 13,204億円）

その社名から、印刷業を営むと想定する方が少なくないでしょう。それはもちろん現在でも事業の柱の一つですが、近年の同社はリチウムイオン電池用バッテリーパウチ等の産業資材、有機ELディスプレイ製造用メタルマスク等のエレクトロニクス製品、半導体チップの回路パターンをウェハ上に転写するためのフォトマスク事業が成長中です。

売上高の約75%を国内で得ており、王子HD同様、「トランプ関税政策」の影響が比較的小さいと考えています。

実質無借金企業であるにもかかわらず、配当性向は16％程度と高くないので、今後の増配余地が大きいと考えます。

■阪急阪神HD（9042 PBR:0.99倍 11,107億円）

大手私鉄グループです。鉄道、旅行、商業施設運営、不動産開発が事業の柱です。

私鉄グループでは東急（東プ:9005)に次ぐ時価総額ですが、PBRは他の私鉄より劣後しており、同業他社比較で割安と考えます。

2026年3月期は前期比で+40円の増配予想を出している一方、配当性向は2025年3月期実績で21.3%とまだ余力がありそうな点が投資妙味です。

2025年は大阪・関西万博と阪神タイガース優勝という2026年3月期業績への追い風があり、夏以降株価が大きく上昇しています。2027年3月期はこれらの追い風の影響が剥げる可能性を考慮に入れておくべきではあります。

隠れた「優良企業」

■キムラユニティー（東ス9368 PBR:0.93倍 時価総額:416億円）

小型株ですが、番外編として1つ加えました。

名古屋に本社を置く自動車産業関連サービス企業です。

主力の事業は自動車部品梱包サービス事業で、特にトヨタ自動車を中心とした自動車メーカーの部品サプライ・チェーンを支える重要な役割を果たしています。

2026年3月期の期初予想はトランプ関税政策を考慮してか、非常に控えめに出した印象がありますが、2022年3月期〜2025年3月期は4期連続で営業利益前年度比10％以上プラスで終えており、目立たない優良企業と考えています。

2025年3月期まで7期連続で増配中で、2026年3月期も増配見込みです。2025年3月末で株式分割を実施し、単元でも10万円未満で購入できるお手頃銘柄です。

