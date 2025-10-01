BYDがモビショー出展概要を発表

BYDジャパン・グループは、東京ビッグサイトで10月31日から11月9日の期間で開催される『ジャパンモビリティショー2025』への出展概要を発表した。

【画像】モビショーのBYDブースで展示される現行モデルとBYDの日本未導入モデル 全106枚

今回の出展では、設立3周年を迎えた商用車部門の『BYDオート・ジャパン』と、10年目となる商用車部門の『BYDジャパン』のそれぞれのブースにて、ワールドプレミア、ジャパンプレミアを公開するとともに、現行モデルなどの展示を行うという。



BYDオート・ジャパンのジャパンモビリティショー2025ブース（イメージ図）。 BYD

乗用車部門の出展内容

BYDオート・ジャパンは『BYDは、これからの当たり前に』をテーマに、BYDブランドの乗用車の最新モデルを展示する予定である。

展示されるのはワールドプレミア1台、そして日本初公開となるモデルが1台を含む8台を予定しており、現段階では『ドルフィン』、『シール』、『シーライオン7』の展示が表明されている。



BYDシーライオン7 BYD

商用車部門の出展内容

BYDの商用車部門であるBYDジャパンのブースのテーマは、『BYD商用車が届ける電動テクノロジーの世界』。

今年10年目を迎え、日本各地で活躍するEVバスを中心に、最新の商用モデルを展示する予定である。



BYDジャパンのジャパンモビリティショー2025ブース（イメージ図）。 BYD

展示されるのは、ワールドプレミア2台、ジャパンプレミア1台を含む計5台で、現段階では日本の道路環境に合わせて開発された中型EVバス『J7』と、大容量ブレードバッテリーによるフルフラットの広々とした車内空間を誇る大型EVバス『K8』の展示が公表されている。