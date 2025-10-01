帰国を自然な流れで実現して行きたい

秋篠宮妃の紀子さまは9月11日、59歳の誕生日を迎えられた。誕生日にあたって記者の質問に文書で回答を寄せられ、待望の孫誕生を喜ばれると同時に、小室さんファミリーの帰国についても言及されたが、これまでの経緯について秋篠宮家の苦悩が見て取れるという。

【独占写真】圭さんは慣れた手つきで「赤ちゃん抱っこ」 小室夫妻が“マイカー”で向かった先は？

紀子さまが小室さんファミリーの帰国について触れられたのは、以下の通りだ。

《眞子たちは、遠く離れて海外に暮らしています。孫が少しずつ遠出できるようになり、旅行をすることに慣れてから、よいタイミングで日本を訪れてくれたらと思っています。そしていつか、木香薔薇のアーチがある庭を一緒にゆっくりと歩いたり、ピクニックをしたりするのはどうかしらと思いをめぐらしています》

少し前に秋篠宮家の最側近・吉田尚正皇嗣職大夫も「いずれかの機会にご家族でゆっくり過ごす時間を持てたらと思われている」と明かしていました。

小室弁護士ファミリー

「小室さんファミリーの帰国を自然な流れで実現して行きたいとの意図が見えますね」

と、担当記者。

秋篠宮家と小室家との関係

小室さん夫妻は2021年10月に結婚して米ニューヨークへ渡った後、一度も帰国していない。

「親元を離れた子供などが年末年始に帰省するというのは当たり前のことで、小室さん夫妻の場合も“年末年始に帰国するかもしれない”との見方が毎年のようにありましたが、これまで一度も実現していません。今年春に眞子さんは出産したので2024〜25年の年末年始は難しかったでしょうし、2021〜22年の年末年始も渡米したばかりなので可能性は低かったでしょう。が、22年10月に圭さんはニューヨーク州の司法試験に合格しており、その年末年始の帰国はあり得たはずなんですが」（同）

帰国が実現しなかった背景にはさまざまな要因があるようだが、その1つは秋篠宮家と小室家との関係なのだという。

小室圭さんの母・佳代さんと元婚約者との間の金銭トラブルに秋篠宮家が頭を悩ませていたことはよく知られるところだ。

2017年9月3日に婚約こそ内定したものの、そのトラブルが原因で次々と予定は変更された。「国民の理解を得られていない」というのが秋篠宮さまのお考えだったとされている。結果、婚約は延期され、最終的に結婚に関する儀式は行われなかった。

早いものであの婚約内定から年が経過したが、いまだ両家は良好な関係を築けていないという。

国民の理解の回復

「秋篠宮家と小室家との間には微妙な、埋めがたい溝のようなものがあるとされています。秋篠宮ご夫妻はずっと眞子さんと会いたい、顔を見たいと望まれていたようです。ただ、その場に圭さんにもいてほしいかと言うと、“推察する他ないが、その場にいてほしいと思われていたのなら小室さん夫妻の帰国は実現していたのではないか。両家の関係が正常化していなかったと見るのが自然だろう”といった見方が宮内庁内にはありました」（同）

それが今回、紀子さまのお言葉から「家族3人での帰国」が現実味を帯び始めたことになる。

「秋篠宮家と小室家との関係が改善したというふうには聞いていませんし、“両家の雪解けなどあり得ない”との厳しい声も聞かれました。秋篠宮家としては、両家の関係正常化よりお孫さんが誕生するタイミングの方が早いと見て、それを起点に“秋篠宮家に対する国民の理解の回復”を狙っているのだと見ています」（同）

圭さんや眞子さんのアメリカでの子育て風景は微笑ましいものとして受け止められている。その中に秋篠宮さまご夫妻や佳子さま、悠仁さまも入った「絵」が公開されれば、雪解けムードを演出することにはつながるのかもしれない。

デイリー新潮編集部