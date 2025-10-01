¡ÚDeNA¡Û¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥ºÁ°¤Ë¡È¶ÛµÞ»öÂÖ¡É¡¡¥Ó¥·¥¨¥É¤¬ÁöÎÝÃæ¤ËÂ¤òÄË¤á¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¡¡¼çÎÏ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Î¥Ã¦Ãæ¤Ë¥Á¡¼¥à¤ËºÆ¤ÓÄË¼ê¡¡
¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥° DeNA-¥ä¥¯¥ë¥È(30Æü¡¢²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à)
DeNA¤Î¥Ó¥·¥¨¥ÉÁª¼ê¤¬¡¢½é²ó¤ËÆâÌî°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿ºÝ¤ÎÁöÎÝ¤ÇÂ¤òÄË¤á¤ÆÅÓÃæ¸òÂå¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
4ÈÖ¡¦°ìÎÝ¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¥Ó¥·¥¨¥ÉÁª¼ê¤Ï¡¢½é²ó¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼Á°¤ËÆâÌî°ÂÂÇ¤òÊü¤Ä¤â¡¢°ìÎÝ¤Ø¤ÎÁöÎÝÃæ¤Ëº¸ÂÀ¤â¤âÉÕ¶á¤ò¼ê¤Ç²¡¤µ¤¨¤Ê¤¬¤é¶ìÌå¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ù¥ó¥Á¤Ë²¼¤¬¤Ã¤¿¸å¡¢»°±ºÂçÊå´ÆÆÄ¤Ï¥Õ¥©¡¼¥ÉÁª¼ê¤òÂåÁö¤ËÁ÷¤ê¤½¤Î¤Þ¤Þ¸òÂå¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£28Æü¤Î¹ÅçÀï¤Ç¥»¡¦¥ê¡¼¥°2°Ì¤ò³ÎÄê¤·¡¢10·î11Æü¤«¤é¤ÎËÜµòÃÏ¤Ç·Þ¤¨¤ë¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡£¸½ºß¡¢Éé½ý¤ä¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤Ê¤É¤ÇËÒ½¨¸çÁª¼ê¡¢µÜºêÉÒÏºÁª¼ê¡¢¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥óÁª¼ê¤é¼çÎÏ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬Î¥Ã¦Ãæ¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÆ¤ÓÂç¤¤ÊÄË¼ê¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£