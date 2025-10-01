広島の田中広輔内野手（３６）と松山竜平外野手（４０）が来季の戦力構想から外れ、今季限りで退団することが３０日、分かった。球団幹部が明かした。ともに現役続行を希望しており、１６年からのリーグ３連覇を支えた２人の功労者が、新天地を模索することになる。田中は大野練習場を訪れ、今後に向けた意気込みを語り、ファンへの感謝も口にした。

チームとファンに愛された男が、カープに別れを告げる。田中は９月上旬、球団から来季の戦力構想から外れていることを伝えられた。コーチ就任、引退試合の打診もあったが、野球を続けたい気持ちが上回った。「そういう舞台を用意されるような選手になったことは、僕自身もうれしい。ただ今年のこの感じだったら、諦めが付かなかった」と率直な心境を明かした。

１２年目の今季は開幕２軍。佐々木の負傷離脱に伴って６月７日に１軍昇格するも、７月１４日に２軍降格となった。１軍では１４試合の出場で打率・１６７。しかし、２軍では６２試合で打率・３３３、２本塁打、２２打点の好成績を残した。

鋭い打球を広角に打ち分け、遊撃守備でも軽快な動きを披露。練習姿勢や発言も含め、チームの模範であり続けた。「ファームだけど１年間、『みんなから文句を付けられないような結果を残そう』とやってきた。それが数字として表れたので、まだ頑張りたい思いになっている」と自らの現状に自信をのぞかせた。

不動のリードオフマンとして１６年からのリーグ３連覇に貢献。１７年には盗塁王と最高出塁率のタイトルを獲得し、ベストナインにも選出された。球場で背中を押してくれたファンに対しては「一生懸命、応援してくださって本当に僕の励みにもなった。これからも応援してくださると、うれしいです」と感謝。野球への飽くなき情熱を燃やして、挑戦を続けていく。

松山も他球団での現役続行を目指すことになった。０７年の大学・社会人ドラフト４位で入団。巧みなバットコントロールと勝負強い打撃を武器に、３連覇時には中軸を担った。２３年には代打打率・３８０で存在感を発揮。今季はここまで一度も１軍出場の機会がなく、ウエスタンでは５３試合で打率・２６５、１本塁打、１４打点だった。

◆田中 広輔（たなか・こうすけ）１９８９年７月３日生まれ、３６歳。神奈川県出身。１７１センチ、８５キロ。右投げ左打ち。内野手。東海大相模高、東海大、ＪＲ東日本を経て、１３年度ドラフト３位で広島入団。１４年３月２９日・中日戦（ナゴヤドーム）でプロ１軍初出場。同年４月１日・ヤクルト戦（マツダ）でプロ初安打を放った。１７年には盗塁王、最高出塁率のタイトルを獲得し、ベストナインに選出された。日本代表として１７年ＷＢＣに出場。

◆松山 竜平（まつやま・りゅうへい）１９８５年９月１８日生まれ、４０歳。鹿児島県出身。１７６センチ、９６キロ。右投げ左打ち。外野手。鹿屋中央高、九州国際大を経て、０７年度大学生・社会人ドラフト４巡目で広島入団。０８年４月２４日・ヤクルト戦（広島）でプロ初出場（代打）。１１年５月２６日・西武戦（マツダ）でプロ初安打、同年６月９日・西武戦（西武ドーム）で涌井から初本塁打を放った。１７年にはキャリアハイの打率・３２６をマークした。