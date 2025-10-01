良かれと思って部下にかけたそのひと言が、実は「この人は話を聞いてくれない」と見切られる原因になっているかもしれません。管理職と一般社員1,000名を対象とした調査で、部下のやる気を削ぎ、信頼を失ってしまう上司の話し方の共通点が見えてきました。

部下が求めるのはスキルより「対話」、やる気を削ぐ一方的な姿勢

リモートワークやチャットツールが普及し、ビジネスにおけるコミュニケーションのあり方は大きな変革のときを迎えました。効率的な情報交換が可能になった一方で、対面での雑談や細やかな意思疎通の機会は減少し、上司が部下の本音や隠れた課題を把握しにくくなる「表層的なマネジメント」に陥るケースも少なくありません。光学・精密機器メーカーのカールツァイスが管理職と一般社員計1,000名を対象に実施した調査から、現代の職場における上司と部下の深刻なギャップが浮き彫りになりました。

調査によると、一般社員が考える「理想の上司」として最も多く挙げられたのは、「話しかけやすく相談しやすい」（32.6％）でした。次いで「コミュニケーション能力が高い」（27.2％）、「公正公平に判断し贔屓がない」（25.4％）と続き、部下は上司に対して、高度な専門スキルやカリスマ性よりも、まず人として安心して対話できる姿勢を求めていることが明らかになりました。興味深いのは、「部下のキャリア形成をサポートする」（17.2％）という項目が最下位だった点です。これは、キャリア支援といった具体的なアクションよりも先に、日々のコミュニケーションにおける心理的安全性の確保が求められていることを示唆しています。

一方で、仕事へのモチベーションを低下させる上司の言動については、「アドバイスは多いが、こちらの意見は聞いてくれない」（63.6％）が最多となりました。続いて「フィードバックで理由や背景を聞かずに否定的な指摘をされる」（61.8％）、「ヘルプを求めた時に具体的な指示などなく『がんばれ』とだけ言われる」（60.0％）といった項目が上位に並びました。これらの結果は、たとえ上司からのアドバイスが正論であったとしても、部下の意見に耳を傾けず、背景を理解しようとしない一方的なコミュニケーションが、部下の意欲を大きく削いでいる現実を示しています。

この背景には、部下が上司に対して本音を言えないという構造的な問題も存在します。一般社員の半数以上が「上司の気持ちを気遣って、言いたいことを我慢している」（54.8％）と回答しており、多くの職場で部下が上司の顔色をうかがい、健全な意見交換ができていない状況が推察されます。調査では、「マネジメントにおいては、部下を単なる労働者として扱うのではなく、一人の人間として尊重し、安心して対話できる時間と姿勢を示すことが、信頼関係やパフォーマンス向上の鍵である」と分析しています。

1on1の頻度が関係の質を左右

上司と部下の関係性を深める有効な手段として知られる1on1ミーティングは、その「頻度」が関係の質に大きく影響していることも、今回の調査で明らかになりました。管理職に対して部下との関係性を尋ねたところ、「1ヵ月に1回以上」の頻度で1on1を実施している層では86.3％が「部下との関係が良好」と回答しました。これに対し、「半年に1回以下」の層では68.0％にとどまり、約18ポイントもの差が見られました。

1on1の頻度が低い背景には、管理職側の事情も透けて見えます。「半年に1回以下」しか1on1を実施していない管理職の約6割が、「忙しさから自分の仕事を優先してしまう」（58.6％）と回答しており、部下と向き合うための時間を意図的に確保することの難しさがうかがえます。

しかし、この時間投資は、部下の定着率にも大きく関わっているようです。一般社員に上司に本音を言えているか尋ねたところ、「本音を言えている」と回答した層の約9割が、「退職・休職を真剣に検討したことがない」と答えています。定期的な対話の場を通じて本音を話せる関係性が構築されることが、部下の不満や問題を未然に防ぎ、エンゲージメントを高めることにつながっていると考えられます。調査によると、部下のモチベーション維持や組織の健全性を高める鍵は、上司の「傾聴姿勢」と「対話への時間投資」にあると結論づけています。

退職をめぐる上司の後悔と部下の本音

さらに多くの管理職が頭を悩ませるのが、部下の突然の休職や退職です。今回の調査でも、管理職の約3人に1人（32.4％）が部下の突然の休職・退職を経験していると回答しました。問題は、その原因を上司が正しく認識できていない可能性があることです。

部下の退職・休職を経験した管理職が後悔していることの1位は、「業務量の負担や偏りを考慮すればよかった」（32.7％）という点でした。一方、上司が原因で退職・休職を考えた一般社員が当時「してほしかったこと」の1位は、「自分のキャリアや将来について対話の機会を増やしてほしかった」（25.0％）であり、両者の認識にはズレが見られます。

しかし、さらに深刻なギャップが「健康面への配慮」という項目で明らかになりました。管理職が後悔したこととして「部下の体調管理や健康面に気を付けること」を挙げたのはわずか22.2％で、8項目中、最下位でした。ところが、部下が「してほしかったこと」では、この項目が23.1％で2位にランクインしています。この結果は、上司が部下の業務遂行能力やキャリアプランに意識が向く一方で、部下は心身の健康状態にもっと気を配ってほしいと強く願っているという、見過ごされがちな、しかし決定的な意識の差を示しています。部下は、業務の成果だけでなく、そのプロセスで生じる心身の負担にも上司が寄り添ってくれることを求めているのです。

このギャップについて調査では、部下の「心身の健康」と「キャリアの未来」に目を向け、伴走する姿勢こそが現代のマネジメントに求められていると指摘しています。上司が「自分のために時間を使ってくれている」と部下が実感できるかどうかが、信頼関係を築く上での分水嶺となるのかもしれません。

今回の調査結果は、管理職が陥りがちな「表層マネジメント」の危険性を浮き彫りにしました。部下が本当に求めているのは、高度なマネジメントスキル以上に、「話しかけやすさ」や「丁寧な説明」、そして「健康への配慮」といった、人としての基本的な姿勢です。日々の業務に追われるなかでも、部下一人ひとりの声に真摯に耳を傾け、その小さなサインを見逃さないこと。そうした地道な対話への時間投資こそが、部下との信頼を深め、変化の激しい時代を乗り越える強い組織の礎となるのではないでしょうか。

［参考資料］

